Anonymität aufgeflogen: Kärntner nach Korruptionsmeldung entlassen

Ein Kärntner Fall zeigt die Lücken im Whistleblower-Schutz. Trotz EU-Richtlinie wurde ein Informant enttarnt und entlassen. Nun folgen Ermittlungen wegen möglichen Amtsmissbrauchs.

Der Schutz von Hinweisgebern ist kein optionaler Bonus, sondern seit der EU-Whistleblowing-Richtlinie von 2019 eine gesetzliche Verpflichtung. Ziel dieser Regelung ist es, dass Mitarbeiter Missstände wie Korruption oder den Missbrauch von Geldern aufzeigen können, ohne berufliche Repressalien oder die Offenlegung ihrer Identität fürchten zu müssen. Ein aktueller Fall aus Kärnten zeigt jedoch, wie gefährlich lückenhaft dieser Schutz in der Praxis sein kann.

Anonymität aufgeflogen

Ein Mitarbeiter hatte anonym den mutmaßlichen Missbrauch von Fördergeldern beim Innenministerium gemeldet. Trotz der zugesicherten Anonymität wurde die Identität des Informanten offenbar bekannt, was für ihn unmittelbare Konsequenzen hatte: Das betroffene Unternehmen sprach die Kündigung aus, wie aus einem Bericht des ORF hervorgeht. Dieser Vorgang zieht nun weitreichende juristische Ermittlungen nach sich. Der entlassene Mitarbeiter wehrt sich mit einem Verfahren wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch, da seine geschützte Identität niemals hätte preisgegeben werden dürfen.

Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs

Rechtlich ist die Lage durch das Hinweisgeberinnenschutzgesetz klar definiert: Identitäten müssen strikt vertraulich behandelt werden und Benachteiligungen aufgrund einer Meldung sind untersagt. Es stehen Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs im Raum, wie aus dem Meidenbericht hervorgeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 17:46 Uhr aktualisiert