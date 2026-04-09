Spediteur über Dieselkrise – und warum nicht im Ausland getankt wird

Die aktuelle Krise im Nahen Osten schlägt auch in Österreich hohe Wellen. Wie berichtet, kam es in den vergangenen Wochen zu einem echten Preisschock an den heimischen Tankstellen. Die Regierung reagierte mit einer Spritbreisbremse – diese wirkt jedoch nur bedingt. Erst vor wenigen Tagen wurden die Preise vor allem für Diesel an den Tankstellen wieder deutlich angehoben. Nicht nur für Pendler sind diese Entwicklungen äußerst ärgerlich, auch die Wirtschaft leidet darunter. Eine Branche, die besonders betroffen ist, sind naturgemäß Speditionsbetriebe. Wir haben mit Rene Tarmastin, dem Geschäftsführer der LHI Euronationale Spedition GmbH mit Sitz in Fürnitz (Villach-Land), über die schwierige aktuelle Lage gesprochen.

180.000 Euro Mehrkosten beim Sprit in einem Monat

Die hohen und unsicheren Spritpreise sind für Speditionsunternehmen mittlerweile ein echtes Problem. „Wir sind ganz massiv davon betroffen, weil wir europäisch tätig sind“, erklärt Tarmastin im 5-Minuten-Interview. Eine „schnelle Kalkulation“ seinerseits zeigt, wie massiv die Auswirkungen tatsächlich sind: „Der März hat uns mit 180.000 Euro Mehrkosten beim Sprit getroffen. Da reden wir tatsächlich von Geld“, schildert er die Lage.

Mehrkosten müssen weitergegeben werden

Mehrkosten in dieser Höhe können von den Unternehmen nicht einfach abgefangen werden.

„Es wäre unmöglich, solche Beträge nicht an die Kunden weiterzugeben“, bedauert er. Darum habe er bestehende Verträge mit Kunden in den letzten Wochen anpassen müssen. Glücklicherweise seien mit vielen bereits in der Vergangenheit sogenannte „Dieselfloater“ ausgemacht worden, weswegen eine Anpassung der Transportkosten bei steigendem Dieselpreis in den meisten Fällen kein Problem darstelle. Für Speditionen ist Treibstoff einer der größten Kostenfaktoren. Ohne Dieselfloater müssten sie Preisschwankungen selbst tragen – was bei stark steigenden Preisen schnell teuer werden kann..

Was ist ein „Dieselfloater“? Ein Dieselfloater ist eine vertragliche Vereinbarung im Transport- und Logistikbereich, mit der schwankende Dieselpreise automatisch an den Kunden weitergegeben werden. Wenn der Dieselpreis steigt, wird der Transport teurer, wenn er sinkt, dafür billiger.

Viele Kunden zeigten Verständnis

Doch nicht alle Verträge enthielten eine solche Vereinbarung beziehungsweise war oft vereinbart worden, dass die Anpassungen monatlich erfolgen. Auch das ist aktuell für Speditionsunternehmen schwierig, wie Tarmastin betont: „Mit den so rasch steigenden Dieselkosten haben wir das Problem, dass das monatlich nicht geht, wir müssen wöchentlich anpassen.“ Viele Kunden, vor allem diejenigen, mit denen die LHI Euronationale Spedition GmbH bereits gemeinsam durch Pandemie und den Beginn des Ukrainekriegs gegangen waren, zeigten Verständnis für die angespannte Lage und die notwendige Änderung bestehender Verträge.

„Das interessiert uns nicht“

Nicht alle reagierten jedoch so verständnisvoll: Nachdem die Firma Anfang März nach Beginn des Irankriegs ihre Kunden informierte, dass aufgrund der geopolitischen Lage mit Preissteigerungen zu rechnen sei, bekam sie auch Rückmeldungen a la „Das interessiert uns nicht, wir haben Jahresverträge“, schildert der Geschäftsführer die herausfordernde Zeit. „Es war ein harter Monat, geprägt von vielen Teamsmeetings und Mails, aber im Endeffekt war es dann so, dass wir bis auf einen Großkunden mit allen Einigungen erzielen konnten.“ Das seien teils sehr unangenehme, aber notwendige Gespräche gewesen, doch wie Tarmastin erklärt: „Wenn wir 180.000 Euro mehr an Dieselkosten haben, komme ich um solche Gespräche nicht herum.“

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Darum sind andere Routen oder der Zug keine Option

Ein weiteres Problem, das sich aus der aktuellen Lage ergibt, ist, dass das Auftragsvolumen in gewissen Branchen zurückgegangen sei, da auch die Kunden mit gestiegenen Produktionskosten zu kämpfen haben. Auf die Frage, ob das Unternehmen angesichts der steigenden Kosten und Herausforderungen Veränderungen bei Routen oder Einsätzen umgesetzt habe, hat der Unternehmer eine klare Antwort: „Andere Routen zu fahren geht nicht, unsere Transportrouten sind bereits jetzt optimiert.“ Auch ein Ausweichen auf die Bahn sei nicht möglich, denn hier sei weder das nötige Volumen gegeben, noch die notwendige Verlässlichkeit. „Die nächsten Jahre ist einfach der Diesel-Lkw das Transportmittel“, ist Tarmastin überzeugt.

Warum nicht im Ausland billiger tanken?

Eine vorwurfsvolle Frage, mit der Tarmastin immer wieder konfrontiert wird, ist, warum bei hohen Preisen in Österreich nicht im Ausland getankt werde. Als Beispiel wird gern Ungarn genannt, wo die Spritpreise staatlich gedeckelt sind. „Die Leute, die sich aufregen, übersehen, dass man in Ungarn nur günstigen Sprit kriegt, wenn man ein ungarisches Kennzeichen hat“, weist der Firmenchef derartige Vorwürfe zurück. Auch das Tanken in Italien sei oft nicht einfach, da seinen Fahrern an den Tankstellen immer wieder gesagt werde, es gebe keinen Diesel mehr. „Darum sind wir meist daran gebunden, in Österreich zu tanken.“

© LHI Euronationale Spedition Rene Tarmastin hat mit 5 Minuten über die aktuellen Probleme von Speditionsbetrieben gesprochen.

Waffenruhe und die Spritpreise

Angesichts der aktuellen Entwicklungen – prinzipiell haben die USA und der Iran sich am 8. April auf eine Waffenruhe geeinigt, infolge derer der Ölpreis zunächst zurückging – zeigt sich Tarmastin trotzdem nicht optimistisch: „Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass sich morgen an den Tankstellen etwas tun wird.“ Als Grund nennt er den Umstand, dass viele Händler den Sprit teuer eingekauft hätten. Wenn der Spritpreis tatsächlich sinken sollte, werde auch sein Unternehmen die Preise im Dieselfloater wieder anpassen. „Derweil müssen wir schauen und abwarten“, so Tarmastin vorsichtig.

„Jeder kocht sein eigenes Süppchen“

Von der Politik wünscht sich der Unternehmer vor allem eines: bessere Planungssicherheit. „Leider Gottes muss man sagen, da wird aktuell sehr planlos gearbeitet“, lautet sein Fazit. Dabei bezieht er sich sowohl auf die Europäische Union als auch auf die Arbeit innerhalb des Landes: „Bei uns in Österreich würde ich mir wünschen, dass unsere Kammer aktiv wird und nicht nur irgendwelche Statements in die Zeitung bringe, wo man darauf hinweist, dass es ein Drama ist, aber es passiert nix.“ Auf europäischer Ebene stößt ihm hingegen sauer auf, dass bei den Dieselpreisen „jeder sein eigenes Süppchen kocht“ und europäische Regelungen weitestgehend fehlen würden. Abschließend findet er klare Worte: „Meine persönliche Meinung: Wenn es darum geht, dass man die Ukraine unterstützt, sind wir alle Brüder und sollen alle zahlen, aber wenn es um den Sprit geht, der jeden einzelnen betrifft, ist nichts Einheitliches möglich.“