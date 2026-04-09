Business-Elite von morgen: Praxis-HAK Völkermarkt lebt Wirtschaft pur

An der Praxis-HAK Völkermarkt wurde die Schule zum Büro: Beim Business Day trainierten Schüler professionelles Auftreten, Verhandlungsstärke und Praxiswissen für die internationale Wirtschaftswelt.

Völkermarkt wurde zum Schauplatz einer besonderen Verwandlung, als die Praxis-HAK ihren diesjährigen Business Day abhielt. Anstelle des gewohnten Schulalltags prägten Anzüge und Business-Outfits das Bild im Schulgebäude. Der Tag ist fest im Lehrplan verankert und dient dazu, die Brücke zwischen theoretischem Wissen und der professionellen Wirtschaftswelt bereits während der Ausbildung zu stärken.

©Praxis-HAK Völkermarkt In englischsprachigen Workshops wurden verschiedene Führungsstile analysiert und kulturelle Differenzen im globalen Geschäftsverkehr beleuchtet.

Professionelles Auftreten stand im Mittelpunkt

Die Bedeutung des Formats wird von Leiterin Manuela Pinter unterstrichen: „Professionelles Auftreten beginnt nicht erst mit dem ersten Job. Wir verbinden Theorie und Praxis von der ersten Klasse an. Der Business Day macht diese Haltung für einen Tag sichtbar: Unsere Schülerinnen und Schüler erleben, was es bedeutet, professionell aufzutreten – im Outfit, im Gespräch und im Denken. Das ist gelebte HAK-Ausbildung.“ Das didaktische Konzept des Tages war breit gefächert und auf die jeweiligen Altersstufen zugeschnitten. Während die jüngeren Schülerinnen und Schüler die ökonomischen Grundlagen ihrer eigenen Business-Garderobe kalkulierten, sich mit Bonitätsprüfungen auseinandersetzten oder die Etikette professioneller Telefonate übten, tauchten die höheren Jahrgänge tiefer in die internationale Managementwelt ein. In englischsprachigen Workshops wurden verschiedene Führungsstile analysiert und kulturelle Differenzen im globalen Geschäftsverkehr beleuchtet.

©Praxis-HAK Völkermarkt Das didaktische Konzept des Tages war breit gefächert und auf die jeweiligen Altersstufen zugeschnitten.

„Deal or no Deal“

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der praktischen Anwendung von Kommunikationsstrategien. In den dritten und vierten Klassen stand das Training des Elevator Pitch im Fokus, um die Kunst der prägnanten Selbstdarstellung zu perfektionieren. Beim interaktiven Format „Deal or no Deal – Der Marktplatz-Check“ konnten die Jugendlichen zudem ihre Verhandlungssicherheit in der Rolle von Unternehmern testen. Die grenzüberschreitende Ausrichtung der Schule spiegelte sich zudem in slowenischsprachigen Einheiten über regionale Unternehmen wider.

©Praxis-HAK Völkermarkt Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der praktischen Anwendung von Kommunikationsstrategien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 18:48 Uhr aktualisiert