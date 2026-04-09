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/ ©Pexels / Karolina Grabowska
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Telefonieren.
Ein Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus.
Wolfsberg
09/04/2026
Lügengeschichte

Betrüger „klauen“ echte Bank-Nummer – 50-Jährige verliert eine Menge Geld

Eine 50-Jährige wurde am 8. April 2026 Opfer eines Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter nutzte technisches „Spoofing“, um die echte Rufnummer ihrer Bank am Display anzuzeigen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und tischte dem Opfer eine Lügengeschichte auf: Er behauptete, es habe „Ungereimtheiten und widerrechtliche Abbuchungen bei ihrem Konto gegeben“. Um den Schaden zu begrenzen, müsse man nun schnell handeln, da „man nun alles daran setzen müsse, das Geld zurückzubekommen“, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung. Der Betrüger forderte die Frau schließlich auf, in ihrer Security-App insgesamt „drei ‚Aufgaben‘ zu bestätigen“. Im Glauben, ihr Konto zu sichern, gab das Opfer damit unwissentlich drei Überweisungen im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro frei.

Sicherheitsmechanismen verhinderten Schlimmeres

Während zwei der Überweisungen sofort durchgeführt wurden, konnte der Abfluss der dritten Summe durch „bankinterne Sicherheitsmechanismen“ gestoppt werden. „Weitere Ermittlungen werden durchgeführt“, heißt es abschließend.

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