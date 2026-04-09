Betrüger „klauen“ echte Bank-Nummer – 50-Jährige verliert eine Menge Geld

Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und tischte dem Opfer eine Lügengeschichte auf: Er behauptete, es habe „Ungereimtheiten und widerrechtliche Abbuchungen bei ihrem Konto gegeben“. Um den Schaden zu begrenzen, müsse man nun schnell handeln, da „man nun alles daran setzen müsse, das Geld zurückzubekommen“, so die Kärntner Polizei in einer Aussendung. Der Betrüger forderte die Frau schließlich auf, in ihrer Security-App insgesamt „drei ‚Aufgaben‘ zu bestätigen“. Im Glauben, ihr Konto zu sichern, gab das Opfer damit unwissentlich drei Überweisungen im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro frei.

Sicherheitsmechanismen verhinderten Schlimmeres

Während zwei der Überweisungen sofort durchgeführt wurden, konnte der Abfluss der dritten Summe durch „bankinterne Sicherheitsmechanismen“ gestoppt werden. „Weitere Ermittlungen werden durchgeführt“, heißt es abschließend.