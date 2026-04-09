Grazerin tritt Polizist nach Eskalation in Kärntner Tattoostudio

Eine 44-Jährige weigerte sich im Tattoostudio zu zahlen, randalierte und verletzte bei ihrer Festnahme einen Polizisten, wie die LPD Kärnten berichtet.

Die Frau wurde nach einer Nacht im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Die Frau wurde nach einer Nacht im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Wegen einer aggressiven Kundin wurde die Kärntner Polizei am frühen Mittwochabend zu einem Wolfsberger Tattoostudio gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 44-jährige Grazerin, die gerade ohne zu bezahlen flüchten wollte, im Außenbereich waren bereits mehrere umgestoßene Blumentröge sichtbar.

Auf freiem Fuß angezeigt

Da sich die Frau bei der Identitätsfeststellung zunehmend unkooperativ und gewalttätig zeigte, wurde sie festgenommen. Bei der Festnahme leistete sie massiven Widerstand und verletzte einen Polizisten durch Tritte. Der Beamte wurde im LKH Wolfsberg behandelt, konnte den Dienst aber fortsetzen. Die Frau wurde nach einer Nacht im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 19:58 Uhr aktualisiert