Waldbrand in Oberkärnten: Einsatzkräfte vor Ort

Erneuter Waldbrand in Oberkärnten: Nur kurze Zeit nach dem Brand auf der Taborhöhe kämpfen zahlreiche Feuerwehren in der Gemeinde Berg im Drautal gegen die Flammen.

Unterstützt werden die Einsatzkräfte am Boden durch den Flugdienst und einen Polizeihubschrauber.

Unterstützt werden die Einsatzkräfte am Boden durch den Flugdienst und einen Polizeihubschrauber.

Nach dem Waldbrand auf der Taborhöhe geht es am Donnerstagabend bereits mit dem nächsten Einsatz für die Feuerwehren weiter, diesmal in Oberkärnten. „Die Feuerwehr Spittal an der Drau steht derzeit mit dem Waldbrand-Unterstützungselement Kärnten West bereits bei dritten Einsatz innerhalb von nur drei Tagen – dieses Mal in der Gemeinde Berg im Einsatz“, heißt es von den Einsatzkräften.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Zusammen mit sechs weiteren Feuerwehren, dem Feuerwehr Flugdienst sowie einem Polizeihubschrauber wird gegen die Flammen gekämpft. Wie groß die betroffene Fläche ist, ist aktuell noch unklar.

Polizei bestätigt Waldbrand

Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde der Waldbrand bestätigt. „Der genaue Umfang ist uns noch nicht bewusst. Ein Polizeihubschrauber wurde angefordert zur Unterstützung, musste jedoch aufgrund der Dunkelheit abgezogen werden. Die Löscharbeiten sollen morgen weitergehen“, so Kontrollinspektor Markus Dexl gegenüber der Redaktion.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 21:24 Uhr aktualisiert