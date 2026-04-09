Wechselhaftes Aprilwetter am Freitag: Wolken und Wind erreichen Kärnten

Kärnten erwartet am Freitag wechselhaftes Wetter mit Wolken und einzelnen Schauern. Zudem bleibt es vielerorts trocken.

Höhere Gipfel hüllen sich zunehmend in Wolken, zudem muss oberhalb der Baumgrenze mit Nebelbänken gerechnet werden.

Höhere Gipfel hüllen sich zunehmend in Wolken, zudem muss oberhalb der Baumgrenze mit Nebelbänken gerechnet werden.

Der Freitag präsentiert sich in Kärnten von seiner unbeständigen Seite. Während der Vormittag noch teils ruhig startet, ziehen von Nordwesten her dichte Wolkenfelder auf, die vor allem in der zweiten Tageshälfte für vereinzelte Regenschauer sorgen.

Trockene Abschnitte im Flachland

Trotz der grauen Aussichten gibt es für Outdoor-Pläne vorsichtige Entwarnung: Ein flächendeckendes Regenereignis bleibt aus. In vielen Landesteilen wird es daher über weite Strecken trocken bleiben. Spürbar wird jedoch der Temperaturrückgang, da lebhafter Nordwind die Luft abkühlt. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 12 und 17 Grad ein. Besonders Wanderer und Tourengeher sollten die veränderte Wetterlage im Blick behalten. Höhere Gipfel hüllen sich zunehmend in Wolken, zudem muss oberhalb der Baumgrenze mit Nebelbänken gerechnet werden.

Welches Wetter ist dir am liebsten? Heiße Sommertage. Gemütliche Regentage. Etwas dazwischen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Schneefallgrenze bei 1600 bis 2000 Metern

„Die Schneefallgrenze liegt von Ost nach West meist bei 1600 bis 2000 Metern. Es weht kräftiger Wind aus nördlicher Richtung mit Spitzen in exponierten Lagen bis 65 km/h“, wissen die Experten der Geosphere Austria abschließend. Während es in den tieferen Lagen meist bei kurzen Schauern bleibt, sorgt der kräftige Wind in exponierten Gebirgslagen für deutlich ungemütlichere Verhältnisse.