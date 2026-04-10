Insolvenzwelle in Kärnten: Firmenpleiten haben rasant zugenommen

In Kärntens Wirtschaft bleibt die Lage angespannt: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Konkursgericht in Klagenfurt bereits 127 Firmeninsolvenzen. Ein Plus von 41,11 Prozent. Eine Erholung ist nicht in Sicht ist.

In Kärnten haben Unternehmenspleiten stark zugenommen: Das Bundesland verzeichnet laut der Insolvenzstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) für das 1. Quartal 2026 österreichweit den zweithöchsten Anstieg an Firmeninsolvenzen – nur Vorarlberg liegt mit 56,10 Prozent noch davor. Konkret gab es 63 beim Landesgericht mangels Masse abgewiesene Konkurse und 64 Insolvenzeröffnungen.

Kärntens bislang größte Insolvenzfälle 2026

Etwa 80 Prozent der anhängigen Firmeninsolvenzen werden über Gläubigerantrag eingeleitet. Im bundesweiten Vergleich sind es im Schnitt nur rund 54 Prozent. Von den Pleiten waren im ersten Quartal insgesamt 173 Dienstnehmer betroffen, die offenen Forderungen betragen 46,9 Millionen Euro. Die Firma Tomtegl Bergchalets GmbH in Hochrindl steht laut dem AKV an der Spitze der bislang größten Insolvenzen in Kärnten im Jahr 2026. Die Passiva belaufen sich auf rund 12,3 Millionen Euro. Danach folgt die PAYR-Gruppe in Patergassen mit knapp 11 Millionen Euro sowie die Insolvenz der SK Austria mit 4,9 Millionen Euro.

Baubranche in der Krise

Aktuell verzeichnet die Baubranche die meisten Insolvenzen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 haben sich die Fälle hier verdoppelt. Aber auch die Gastronomie- und Beherbergungsbranche sowie der Handel sind stark betroffen. Generell rechnet der AKV mit einer anhaltenden Zunahme der Insolvenzen. Grund ist die schwache Konjunktur der letzten drei Jahre. „Viele Unternehmen sind klein- und mittelständisch geprägt und leiden massiv unter den gestiegenen Kosten, zudem verfügen diese beinahe über keine finanziellen Reserven“, heißt es aus dem Kreditorenverband. Hinzu kommt die wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund des Nahost-Konfliktes.