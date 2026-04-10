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/ ©FF Winklern
Ein Bild auf 5min.at zeigt das abgestürzte Fahrzeug.
Ein Landwirt ist am Donnerstag mit einem Muli verunfallt.
Penzelberg
10/04/2026
Unfall

Mit Muli-Transporter überschlagen: Landwirt hat großes Glück

Die Freiwilligen Feuerwehren Winklern und Iselsberg, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Donnerstag zu einem Fahrzeugabsturz am Penzelberg im Bezirk Spittal an der Drau alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Kurz nach 14.30 Uhr ertönten am Donnerstag die Sirenen in Winklern. „Beim Rückwärtsfahren ist ein Landwirt mit seinem Muli von einem steilen Weg abgekommen“, erklärt Fredi Unterdorfer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Winklern, im Gespräch mit 5 Minuten. In der Folge überschlug sich das Muli.

Glück im Unglück

„Rungenaufbauten und einem am Fahrzeug montierten Kran ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, stellt Unterdorfer klar. Diese hätten einen weiteren Absturz nämlich verhindert. Der Landwirt konnte sich selbst befreien und alarmierte die Einsatzkräfte. „Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt“, so Unterdorfer. Die Feuerwehren sicherten das Fahrzeug anschließend ab und stellten es wieder auf.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das abgestürzte Fahrzeug.
©FF Winklern |
Der Mann kam mit dem Muli von einem Forstweg ab.
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