Mit Muli-Transporter überschlagen: Landwirt hat großes Glück

Die Freiwilligen Feuerwehren Winklern und Iselsberg, die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Donnerstag zu einem Fahrzeugabsturz am Penzelberg im Bezirk Spittal an der Drau alarmiert.

Kurz nach 14.30 Uhr ertönten am Donnerstag die Sirenen in Winklern. „Beim Rückwärtsfahren ist ein Landwirt mit seinem Muli von einem steilen Weg abgekommen“, erklärt Fredi Unterdorfer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Winklern, im Gespräch mit 5 Minuten. In der Folge überschlug sich das Muli.

Glück im Unglück

„Rungenaufbauten und einem am Fahrzeug montierten Kran ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, stellt Unterdorfer klar. Diese hätten einen weiteren Absturz nämlich verhindert. Der Landwirt konnte sich selbst befreien und alarmierte die Einsatzkräfte. „Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt“, so Unterdorfer. Die Feuerwehren sicherten das Fahrzeug anschließend ab und stellten es wieder auf.