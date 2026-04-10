Fellner: „Ja zur Fußfessel für Gefährder“

Er unterstützt den Vorschlag von ÖVP-Innenminister Karner, potenziellen islamistischen Gefährdern Fußfesseln zu verpassen.

Interview mit Daniel Fellner

Herr Landeshauptmann, sie haben sich schon im Vorfeld in der Migrationsfrage anders positioniert als ihr Vorgänger Peter Kaiser. Aber die meisten Kompetenzen liegen ja ohnehin beim Bund…

Fellner: Aber nicht alle. Wir können als Land diesen Menschen schon sagen, wie sie sich bei uns zu verhalten haben. Und am Besten sagen wir es ihnen in ihrer Muttersprache. Diesen Kodex müssen sie unterschreiben, Sanktionen gibt’s bei Nichteinhaltung. Außerdem und weil das gerade diskutiert wird, ich unterstütze natürlich den Vorschlag von Innminister Gerhard Karner, mögliche islamistische Gefährder mit Fußfesseln zu überwachen.

Das alles soll helfen, die Problematik in den Griff zu bekommen?

Fellner: Natürlich müssen auch wir viele Dinge anbieten und Integrationsmöglichkeiten schaffen. Im Endeffekt soll es aber gelingen, den EU-Plan umzusetzen, wonach nur noch an den EU-Außengrenzen Asylanträge möglich sein sollen.

Themenwechsel: Wie wollen Sie die enorme Verschuldung Kärntens (rund 5 Milliarden) in den Griff bekommen?

Fellner: Da gibt es unterschiedliche Urteile, je nach Blickwinkel. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung haben wir die rote Laterne schon an die Steiermark abgegeben. Damit dort wenigstens irgendwas rot ist.

Dass gespart werden muss, steht aber außer Frage. Sind etwa Krankenhaus-Standorte in Gefahr?

Fellner: Nein, die Bestandsgarantie für alle Standorte bleibt ganz sicher. Ob es überall alles an Leistungen geben wird können, ist eine andere Frage. Wir wollen jedenfalls die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung ausbauen, auch mit Hilfe der Erstversorgungszentren.

Die Statistiker haben zuletzt aufhorchen lassen mit ihrer Prognose eines enormen Einwohnerschwunds in Kärnten bis zum Jahr 2080. Das wird massive Folgen haben…

Fellner: Genau das glaube ich nicht, denn bisher hat noch keine Vorhersage dieser Art gestimmt. Da gilt das Sprichwort, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.

Was wollen Sie anders machen als Peter Kaiser?

Fellner: Ich will vieles ausbauen, etwa die Gesprächsbasis mit den Sozialpartnern. Da sollen zusätzliche Formate kommen, etwa wie die Bürokratie gebändigt werden kann. Nicht Zeitgemäßes soll abgeschafft werden und über allen Dingen steht das Motto „Wir wollen Arbeitsplätze schaffen!“

Herr Landeshauptmann, jetzt zum Test. Wie gut kennen Sie das Bundeland, dass sie regieren? Welcher ist der zweithöchste Berg? (Antwort: Hochalmspitze mit 3360 Meter)

Der steht in der Ankogelgruppe. Aber der Name? Nein, fällt mir nicht ein.

Die Drau fließt durch in Kärnten, aber auf wie vielen Kilometern (Antwort: 220 bis 230 km)

Ich glaube, etwas über 220 Kilometer.

Wann wurde Kärnten zum selbstständigen Herzogtum (Antwort: Im Jahr 976)

976

Wie lange ist der Koralmtunnel (Antwort: 33 Kilometer)

Das ist leicht: Der ist 33 Kilometer lang.

Abschließend noch Entscheidungsfragen… KAC oder VSV?

VSV

Meer oder Berge?

Meer

Bier oder Wein?

Bier

Käsnudel oder Fleischnudel?

Käsnudel

Tempo 100 oder Tempo 130?

130

Erdöl oder Windkraft?

Windkraft

Morgenmensch oder Abendmensch?