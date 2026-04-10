Giftige Raupen krochen über Shirt: „Hatte schrecklichen Hautausschlag“

Dass der Kontakt mit den Raupen des Pinienprozessionsspinners ziemlich unangenehm werden kann, musste 5-Minuten-Leserin R. am eigenen Leib erfahren. "Ich hatte am ganzen Oberkörper einen schrecklichen Hautausschlag!"

Die Raupen des Pinienprozessionsspinners sind für Mensch und Tier gefährlich, da sie starke allergische Reaktionen hervorrufen können. 5-Minuten-Leserin R. musste das bei einem Tagesausflug im slowenischen Soča-Tal am eigenen Leib erfahren. „Ich habe da noch nicht gewusst, dass diese Raupen giftig bzw. gefährlich sind. Meine Freundin und ich haben es dann gegoogelt.“

„Sah aus, wie leichte Verbrennungen“

Vorsichtig hätten die beiden die Insekten mithilfe von Ästen und Blättern von dem Weg entfernt. „Dabei habe ich jedoch meinen Pullover auf eine Stelle am Boden geworfen, wo die kleinen Dinger gekrochen sind.“ Diesen hat R. daraufhin wieder angezogen. Ein fataler Fehler, wie sie wenig später feststellen musste. „Ich hatte am ganzen Oberkörper einen schrecklichen Hautausschlag und starken Juckreiz. Es sah fast so aus, wie leichte Verbrennungen“, schildert die Kärntnerin. Der Grund: Am Körper der Raupen sitzen sogenannte Brennhaare. Darin steckt das Gift Thaumetopoein.

Pinien-Prozessionsspinner auch im Raum Villach

R. ging damit zum Arzt: „Es war zum Glück nicht so schlimm, sie haben mir nur eine Salbe verschrieben.“ Dennoch möchte die Kärntnerin nun andere warnen. Denn auch in Kärnten nimmt die Befallsstärke der Pinienprozessionsspinner immer weiter zu. Speziell an der Südseite des Dobratsch sowie in der Schütt. Mehr dazu unter: Gefährliche Raupen breiten sich in Kärnten weiter aus