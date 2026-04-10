Engpass verschärft sich: Immer weniger Zivildiener in Kärnten

In Kärnten wird der Mangel an Zivildienern immer deutlicher. Laut aktuellen Zahlen fehlen dem Bundesland so viele Helfer wie sonst nirgends in Österreich – nur 63,7 Prozent des gemeldeten Bedarfs konnten gedeckt werden.

Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP) präsentierte am Freitag gemeinsam mit dem Leiter der Zivildienstserviceagentur, Ferdinand Mayer, die aktuellen Zivildienstzahlen für das erste Quartal 2026. Diese lassen vor allem in Kärnten die Alarmglocken schrillen. Der Grund: Das Bundesland hat den österreichweit größten Mangel an Zivildienern. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 86 Zivildiener Einrichtungen in Kärnten zugewiesen. Der tatsächlich gemeldete Bedarf lag aber bei 135. Das entspricht einer Bedarfsdeckung von nur 63,7 Prozent. Zum Vergleich: Die höchste Bedarfsdeckung gibt es in Oberösterreich mit 92,8 Prozent, darauf folgt Niederösterreich mit 92,4 Prozent. Kärnten weist wiederum den mit Abstand niedrigster Wert Österreichs auf.

Engpass bei Zivildienern in Kärnten wächst

Der Spielraum wird spürbar enger. Die Zahl junger Männer nimmt deutlich ab, während immer mehr ältere Menschen auf Unterstützung angewiesen sind. Bauer: „Es geht darum, ob wir in Zukunft genügend helfende Hände für die Profis im Pflege- und Sozialbereich haben, wer die fehlenden Kameraden beim Rettungsdienst und bei der Feuerwehr sein sollen, wer in Kindergarten, Altenbetreuung und Behindertenhilfe Spielkamerad, Zuhörer oder Geschichtenerzähler sein wird.“ Aktuell sind in Kärnten 543 Zivildiener im Dienst, davon 236 im Rettungswesen, 177 in der Sozial- und Behindertenhilfe sowie 43 in Krankenanstalten. Die Ministerin plädiert abschließend für eine Verlängerung des Zivildienstes auf zwölf Monate.