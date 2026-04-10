Schlechte Bewertungen: Kärntner Gastronomie fordert strengere Regel

Die Kärntner Gastronomie fordert strengere Regeln gegen gefälschte Online-Bewertungen. Ein neues Modell nach italienischem Vorbild soll die Glaubwürdigkeit und den Konsumentenschutz stärken.

Die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Kärnten macht mobil gegen manipulierte Online-Bewertungen. Ziel ist die Prüfung eines österreichischen Modells, das sich an den strengen Vorgaben Italiens orientiert. Das soll nicht nur die Betriebe vor Rufschädigung schützen, sondern auch die Glaubwürdigkeit für Gäste erhöhen. „Online-Bewertungen sind für Gäste eine wichtige Orientierung. Damit dieses Instrument fair funktioniert, müssen Bewertungen echt, nachvollziehbar und aktuell sein. Regeln wie in Italien sind ein sinnvoller Schritt, um Vertrauen zu stärken und Rufschädigung durch Fake-Einträge zu begrenzen“, erklärt Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe.

Qualität statt Frust-Postings

Problematisch seien vor allem emotionale Pauschalkritik oder Bewertungen ohne tatsächlichen Besuch im Lokal. Solche Einträge verzerren den Wettbewerb. Sternad betont: „Unqualifiziertes Feedback, das lediglich Frust ausdrückt, bringt weder den Gästen noch den Betrieben einen Mehrwert. Qualität entsteht durch nachvollziehbare Erfahrungen und konkrete Hinweise – nicht durch Stimmungslagen im Internet.“

5-Punkte-Plan für Österreich Die Fachgruppe schlägt konkrete Eckpunkte vor, um die Verlässlichkeit auf Plattformen zu sichern: Verifizierungsprinzip: Bewertungen nur mit Nachweis (z. B. Beleg).

Zeitliche Nähe: Abgabe innerhalb einer festen Frist nach dem Besuch.

Relevanzprüfung: Löschung veralteter Einträge nach klaren Kriterien.

Schnelle Verfahren: Verbindliche Prozesse für Plattformen zur Entfernung von Inhalten.

Missbrauchsbekämpfung: Verbot gekaufter oder koordinierter Fake-Rezensionen.



„Meinungsfreiheit ja – Manipulation nein“

Kritik bleibt ausdrücklich erwünscht, solange sie auf Fakten basiert. „Kritik ist wichtig und oft auch hilfreich für Betriebe. Sie darf und soll stattfinden. Nicht akzeptabel sind jedoch bewusste Falschdarstellungen, erpresserische Bewertungsandrohungen oder organisierte Manipulationen. Das schadet den Gästen ebenso wie den Betrieben“, so Sternad abschließend. Geplant ist nun eine Zusammenarbeit mit Konsumentenschützern und Plattformbetreibern, um ein rechtssicheres und praktikables Modell für Österreich zu entwickeln.