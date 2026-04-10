„Mit tiefer Trauer“: Kärntner Feuerwehr birgt verunglückten Ex-Kollegen

Ein tragischer Unfall auf der L100 in Kärnten fordert das Leben eines 16-jährigen Motorradfahrers. Die Feuerwehr Zell-Gurnitz trauert öffentlich um ihr ehemaliges Jugendmitglied.

Am Donnerstag ereignete sich auf der L100 Miegerer Straße in Kärnten ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte frontal unter den entgegenkommenden Pkw eines 65-jährigen Deutschen. Wie bereits berichtet kam für ihn jede Hilfe zu spät – trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.

Besonders schwerer Einsatz

Auch die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz, welche vor Ort war, berichtete später von einem besonders schweren Einsatz. Wie die Wehr in den Morgenstunden berichtete, handelte es sich um ein ehemaliges Mitglied der Florianis: „Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von dem viel zu kurzen Leben eines unserer ehemaligen Jugendfeuerwehrmitglieder. Wir wünschen allen Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.