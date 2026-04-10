Fitness mit Folgen: Immer mehr junge Kärntner haben Schulterprobleme

Der Fitness-Boom treibt immer mehr Jugendliche mit Schulter-Überlastungen ins Krankenhaus. Experten warnen: Falsche Technik und zu schwere Gewichte führen bei Jüngeren oft zu bleibenden Schäden.

Immer mehr junge Menschen suchen aufgrund von Schulterbeschwerden orthopädische Hilfe. Oberärztin Stefanie Djahani, Expertin am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt, sieht einen direkten Zusammenhang mit aktuellen Fitness-Trends. Während klassische Sportverletzungen wie Brüche stabil bleiben, nehmen Überlastungsschäden massiv zu.

Bewegliche Schwachstelle

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk des Körpers, wird jedoch kaum durch Knochen stabilisiert. Diese Aufgabe übernehmen Muskeln und Sehnen, insbesondere die Rotatorenmanschette. Bei hoher Intensität und schweren Gewichten gerät dieses Gefüge leicht aus dem Gleichgewicht. „Wir sehen heute mehr Überlastungsschäden der Schulter, die im Zusammenhang mit intensiven Trainingsprogrammen stehen“, erklärt die Ärztin. Auffällig ist zudem, dass zunehmend junge Frauen betroffen sind. Ein Grund hierfür ist die oft genetisch bedingte Lockerheit des Bindegewebes (Hyperlaxizität), die eine besonders präzise muskuläre Stabilisierung erfordert.

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Warnsignale nicht ignorieren

Häufige Fehler sind zu hohe Gewichte, zu viele Wiederholungen und eine unsaubere Technik infolge von Ermüdung. Wer Schmerzen einfach „wegtrainiert“, riskiert chronische Schäden.

„Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers und können auf eine Überlastung hinweisen. Werden diese Signale ignoriert, kann sich daraus eine chronische Schädigung entwickeln – in weiterer Folge sogar ein Sehnenriss“, warnt die Orthopädin.

Prävention: Qualität vor Quantität

Um Verletzungen vorzubeugen, rät die Expertin zu einem gezielten „Load Management“ – einer schrittweisen Belastungssteigerung von etwa 5 bis 10 Prozent pro Woche. Sehnen reagieren empfindlich auf plötzliche Spitzen, profitieren aber von kontrolliertem, exzentrischem Training. Wichtig bleibt zudem das Training der Muskulatur zwischen den Schulterblättern und ein korrektes Zusammenspiel von Schulterblatt und Oberarm. Das Fazit der Medizinerin ist klar: „Die korrekte Ausführung der Übungen sollte immer Vorrang vor Gewicht oder Trainingsfrequenz haben. Wenn die Technik stimmt, steigt die Belastbarkeit der Schulter ganz von selbst.“