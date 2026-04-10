„Happy End“: Kärntner Feuerwehr findet vermisstes Kalb nach acht Stunden

Nach stundenlanger Suche konnte die Feuerwehr das letzte von 14 entlaufenen Kälbern per Wärmebildkamera orten und aus unwegsamem Gelände sicher zurück zum Hof bringen.

Nach stundenlanger Suche konnte die Feuerwehr das letzte von 14 entlaufenen Kälbern per Wärmebildkamera orten und aus unwegsamem Gelände sicher zurück zum Hof bringen.

Was zunächst nach einer Personensuche im Lavanttal aussah, entpuppte sich schnell als tierischer Großeinsatz. Aus einem Stall waren am Donnerstag 14 Kälber ausgebrochen und in einem Waldstück verschwunden. Während der Großteil der Ausreißer rasch gesichert werden konnte, hielt ein erst fünf Wochen altes Tier die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht in Atem.

Suche mit High-Tech im Unterholz

Die Feuerwehren Granitztal und Reideben rückten bereits am Nachmittag aus. Markus Schober von der Feuerwehr Granitztal berichtete während des Einsatzes: „13 bereits gefunden wurden und eines suchen wir noch zusammen mit der Feuerwehr Reideben mit einer Drohne.“ Doch die Suche nach dem letzten, etwa 70 Kilo schweren Tier gestaltete sich schwieriger als gedacht. Erst gegen 22:30 Uhr brachte der Einsatz einer Wärmebildkamera den entscheidenden Durchbruch. Inmitten von Wildtieren fiel dem Drohnen-Operator eine verdächtige Bewegung auf: „Der Operator hat im Gebüsch zwischen Rehen und Co. den Schwanz des Tieres wahrgenommen, es ist auf einem Baumstamm oben gelegen“, so Schober am Folgetag im Gespräch mit 5 Minuten.

©zVg Markus Schober

Ein Erfolgserlebnis für die Kameradschaft

Nachdem das Kalb entdeckt worden war, mussten die Einsatzkräfte das Tier in mühsamer Arbeit einen steilen Hang hinuntertragen. Für die Feuerwehrleute war der glückliche Ausgang die Mühen wert. Schober betonte die Entschlossenheit der Truppe: „Für uns war klar – es hilft nichts, wir suchen, bis wir es finden, mit vereinten Kräften haben wir das gestern geschafft, das sind Erfolgserlebnisse, die uns als Feuerwehrler antreiben.“ Mittlerweile sind alle Tiere wohlbehalten zurück auf dem Hof. Ein Telefonat zwischen Schober und dem Besitzer am nächsten Morgen bestätigte, dass die kleine Herde den Ausflug gut überstanden hat. „Es war ein Glückstreffer, die Tiere sind jetzt alle wieder daheim“, freute er sich abschließend über den gelungenen Abschluss der gemeinsamen Suchaktion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 18:32 Uhr aktualisiert