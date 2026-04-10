Umweltalarm in Wolfsberg: Ölteppich verschmutzt die Lavant

Erneuter Umwelteinsatz an der Lavant: Nach einem Ölfund in der Wolfsberger Innenstadt hat die Feuerwehr Ölsperren errichtet. Die Polizei ermittelt zur noch unbekannten Ursache.

Schon wieder sorgt eine Umweltverschmutzung in der Lavant für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte. Am Freitagnachmittag wurden Passanten in der Wolfsberger Innenstadt auf einen Ölfilm aufmerksam, welcher auf der Wasseroberfläche trieb. Die Feuerwehr Wolfsberg rückte umgehend aus und errichtete eine Ölsperre, um eine weitere Ausbreitung des Schadstoffes flussabwärts zu verhindern. Zusätzlich kamen spezielle Ölwürfel zum Einsatz, um die Substanz direkt auf dem Wasser zu binden.

Ermittlungen laufen

Erst kürzlich hat eine ausgetretene Chemielauge bei St. Andrä ein massives Fischsterben ausgelöst und für großes Aufsehen in der Region gesorgt. Die aktuelle Ölsperre im Stadtgebiet wird voraussichtlich bis Samstagmorgen bestehen bleiben. Während die Feuerwehr die Sicherungsmaßnahmen leitet, hat die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen, um die noch ungeklärte Ursache und den Herkunftsort der Ölspur zu finden.