Amtsmissbrauch? Kärntner Polizist forderte Protokolle von Fahrschule

Ein Polizist soll ohne Befugnis eine Fahrprüfung gestört und Protokolle verlangt haben. Nun steht der Beamte wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs vor dem Landesgericht Klagenfurt.

In der kommenden Woche steht am Landesgericht Klagenfurt ein brisanter Fall auf der Tagesordnung: Ein Kärntner Polizeibeamter muss sich wegen des Vorwurfs des Missbrauchs der Amtsgewalt vor Gericht verantworten. Der Vorfall, der nun juristisch aufgearbeitet wird, betrifft eine vermeintliche Diensthandlung im Rahmen einer Fahrprüfung.

Kontrolle am Übungsplatz

Die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt konkretisiert die Anklagepunkte wie folgt: „Einem Beamten eines Stadtpolizeikommandos in Kärnten wird das Verbrechen des Missbrauchs der Amtsgewalt zur Last gelegt, indem er ohne dienstliches Erfordernis und ohne Vorliegen eines Anfangsverdachtes sowie mangels Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzung zum Übungsplatz einer gerade durchgeführten Fahrprüfung gefahren sein und diesbezüglich die Herausgabe der Prüfungsprotokolle vom Prüfer verlangt haben soll.“

Zwei Stunden anberaumt

Für die Verhandlung vor Richterin Claudia Bandion-Ortner sind knapp zwei Stunden anberaumt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der Beamte seine Befugnisse wissentlich missbraucht hat, um Einblick in die Dokumente der Fahrprüfung zu erhalten. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.