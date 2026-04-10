Nächster Flurbrand in Kärnten: Autofahrer bemerkten Rauchentwicklung

Aufmerksame Zeugen und Passanten verhinderten durch einen Notruf und den Einsatz von Feuerlöschern die Ausbreitung eines Flurbrands in St. Veit an der Glan. Die Feuerwehr löschte letzte Glutnester.

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die am Freitagvormittag auf der S37 unterwegs waren, wurden auf einen beginnenden Flurbrand aufmerksam und setzten umgehend einen Notruf ab. Daraufhin alarmierte die Landesalarm- und Warnzentrale die Feuerwehr St. Veit an der Glan per Personenrufempfänger. Die Lokalisierung des Brandes erforderte zu Beginn jedoch Flexibilität. „Zunächst wurde der Brandort in der Glangasse gemeldet – bei der Zufahrt wurde aber festgestellt, dass sich der Brand auf der anderen Seite der Glan, also in der Flussgasse, befand“, schilderte die FF St. Veit an der Glan in den sozialen Medien den Einsatzverlauf.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan

Boden musste umgegraben werden

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr zeigten zwei Passanten Zivilcourage und konnten das Feuer mit Handfeuerlöschern erfolgreich eindämmen. Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen die weitere Brandbekämpfung schließlich mit zwei Schnellangriffsleitungen. Da sich die Glutnester zu diesem Zeitpunkt bereits in das Erdreich ausgebreitet hatten, musste die komplette Brandstelle mit Krampen umgearbeitet und großzügig mit Wasser benetzt werden. Nach einer abschließenden Kontrolle mit der Wärmebildkamera und rund einer Stunde im Einsatz konnte die Feuerwehr die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 19:17 Uhr aktualisiert