Frühlings-Wochenende in Kärnten: Erst Sonne, dann Italientief?

Kärnten erlebt nach warmen Frühlingstagen einen Wettersturz. Während das Wochenende teils sonnig und warm bleibt, soll ein Italientief ab der kommenden Woche Regen und auch Schnee bringen.

Der Regen bleibt auch am Wochenende zum Großteil aus. Das soll sich in der kommenden Woche ändern.

Der Regen bleibt auch am Wochenende zum Großteil aus. Das soll sich in der kommenden Woche ändern.

Nach den aktuellen milden Tagen mit Werten über der 20-Grad-Marke steht Österreich ein markanter Wetterwechsel bevor. Während das Wochenende noch recht freundliche Abschnitte bietet, deutet sich für die nächste Woche eine Rückkehr des Winters in höheren Lagen an.

Wolken, Sonne und milde Werte

Am Samstag erwartet Kärnten ein wechselhafter Mix. Vor allem im Osten ziehen dichte Wolkenfelder durch, während es im Rest des Landes zeitweise sonnig bleibt. Trotz der aufziehenden Quellwolken über den Bergen bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen im Lavanttal etwa 15 Grad, während das Drautal mit bis zu 22 Grad noch einmal frühlingshafte Wärme genießt. Die Experten der GeoSphere Austria präzisieren die Lage im Bergland: „Die meisten und dichtesten Wolken ziehen zunächst voraussichtlich in den östlichen Gebirgsgruppen durch. Im Tagesverlauf machen sich dann über den Bergen generell einige Quellwolken bemerkbar, die Wahrscheinlichkeit für einen kurzen isolierten Schauer bleibt aber sehr gering.“

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Warmer Sonntag mit bis zu 23 Grad

Der Sonntag zeigt sich ähnlich: Einem teils nebeligen Start folgt viel Sonnenschein, bevor sich erneut flache Quellwolken bilden. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad bleibt es vor allem im Westen sehr warm. Wanderer sollten jedoch die Sichteinschränkungen im Blick behalten, da die Bewölkung bis auf 2000 Meter hinaufreichen kann.

Ausblick: Italientief wird erwartet

Die milde Phase findet in der neuen Woche ein jähes Ende. Ein heranziehendes Italientief sorgt für eine instabile Wetterlage, die besonders den Süden treffen könnte – wir haben berichtet. Tauernwetter gibt hierzu eine erste Prognose für Kärnten ab: „Am Dienstag sorgt ein Italientief aus heutiger Sicht in allen Landesteilen verbreitet für Regen, in einzelnen höher gelegenen Tälern könnte der Niederschlag sogar in Schneeregen oder Schneefall übergehen.“ Wer die Frühlingswärme noch nutzen möchte, sollte dies also an diesem Wochenende tun, bevor der Niederschlag das Zepter übernimmt.