Radlader gerät während der Fahrt in Brand: 41-Jähriger im Krankenhaus

Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich am frühen Freitagnachmittag auf einem Firmengelände in Wolfsberg. Ein Radlader fing plötzlich Feuer, der Fahrer wurde verletzt, das bestätigte die LPD Kärnten.

Gegen 13 Uhr brach am Freitag im Bereich der Fahrerkabine eines Radladers ein Feuer aus, während die Maschine im Stadtgebiet von Wolfsberg gelenkt wurde. Die Ursache für die Brandentwicklung ist derzeit noch unbekannt.

60 Einsatzkräfte vor Ort

Der 41-jährige Maschinenführer aus dem Bezirk Wolfsberg konnte das Fahrzeug stoppen und die Kabine verlassen. Er zog sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu und wurde nach der Erstversorgung in das LKH Wolfsberg gebracht. Die Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen standen im Großeinsatz, um den in Vollbrand stehenden Radlader zu löschen. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren vor Ort beteiligt.