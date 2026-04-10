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/ ©Stadtgemeinde Althofen
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Fußpflegesalon in Althofen.
Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian mit Nicole Zbul und ihrer Mutter Brigitte Zbul.
Althofen
10/04/2026
Neueröffnung

Anlaufpunkt für Körperpflege: Nicole Zbul eröffnet Studio in Althofen

Neueröffnung in Althofen: In der J.-F.-Perkonig-Straße 21 bietet Nicole Zbul ab sofort professionelle Fußpflege und Kosmetik an.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)

In der J.-F.-Perkonig-Straße 21 in Althofen hat sich Nicole Zbul vor wenigen Tagen mit ihrem Studio „Fußpflege Nicole“ beruflich neu aufgestellt. Für die 43-Jährige ist die Eröffnung die Erfüllung eines lang gehegten Vorhabens: Nach 13-jähriger Tätigkeit als Fußpflegerin in Althofen wagte sie vor zwei Monaten den Schritt in die Selbstständigkeit und kehrte nun von Gurk aus zurück in ihren Heimatort. „Ich habe schon immer darüber nachgedacht“, erzählt die Mutter der dreieinhalbjährigen Lia über ihren Weg in das eigene Unternehmen.

Vielfältiges Angebot

Die neue Praxis ist hell gestaltet und bietet Kunden einen Ausblick auf die Silhouette von Althofen. Das Angebot umfasst neben der klassischen Fußpflege und Maniküre auch spezialisierte Leistungen wie Nagelspangen, Haarentfernung sowie das Zupfen und Färben von Augenbrauen und Wimpern. Das Konzept sieht zudem die Möglichkeit vor, die Räumlichkeiten gemeinsam mit einer weiteren selbstständig tätigen Fachkraft zu nutzen. Zur Eröffnung gratulierten Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian persönlich und wünschten einen erfolgreichen Start am neuen Standort.

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