210.000 Euro-Projekt: Sanierung der B82 Seeberg Straße startet am Montag

Ab Montag wird die B82 zwischen Eberndorf und Gösselsdorf saniert. Das Land Kärnten investiert 210.000 Euro in die Verkehrssicherheit. Es kommt zeitweise zu einer Totalsperre mit Umleitungen.

Am kommenden Montag beginnt das Land Kärnten mit umfangreichen Instandsetzungsarbeiten auf der B82 Seeberg Straße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Eberndorf und Gösselsdorf, da sich die Fahrbahn dort in einem teils desolaten Zustand befindet. Laut Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sind die Maßnahmen unumgänglich: „Die Maßnahmen sind notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Wir nehmen dafür rund 210.000 Euro in die Hand.“

Umleitung für den Verkehr

Auf einer Länge von etwa 800 Metern, beginnend bei Straßenkilometer 37,2 bis zum Kreisverkehr in Gösselsdorf, wird die schadhafte Oberfläche abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Während der Fräsarbeiten bleibt die Landesstraße halbseitig befahrbar. Für die Asphaltierung selbst ist jedoch eine Totalsperre von voraussichtlich Mittwoch, 15. April, bis Freitag, 17. April, eingeplant. In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die Alte Seeberg Straße umgeleitet, bevor die B82 ab dem Wochenende wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben werden kann.

„Investitionen in die Region und die Lebensqualität“

Die abschließenden Arbeiten an den Banketten sowie die Bodenmarkierungen sollen bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Martin Gruber betont die Bedeutung des Vorhabens für die Umgebung: „Investitionen in unsere Straßeninfrastruktur sind immer auch Investitionen in die Region und die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort. Es freut mich, dass wir dieses wichtige Projekt heuer in Angriff nehmen können.“