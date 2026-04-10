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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See.
Am Samstag wechselten sich in Kärnten Sonne und Wolken ab.
Kärnten
10/04/2026
Wetterprognose

Wetter am Samstag in Kärnten: Sonne, Wolken und bis zu 22 Grad

Sonne und Quellwolken bestimmen den Samstag in Kärnten. Während es im Osten teils bewölkt bleibt, klettern die Temperaturen im Drautal auf bis zu 22 Grad. Die Aussichten bleiben weitgehend trocken.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Der Samstag präsentiert sich mit einem abwechslungsreichen Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen. Während sich vor allem in den östlichen Landesteilen anfangs noch dichtere Wolkenfelder halten, lockert es im Tagesverlauf zunehmend auf.

Entwicklung im Bergland

Besonders über den Gipfeln verändert sich das Wolkenbild im Laufe des Nachmittags: „Im Tagesverlauf machen sich dann über den Bergen generell einige Quellwolken bemerkbar, der Tag geht aber meist trocken zu Ende“, wissen die experten der Geosphere Austria.

Temperaturgefälle in der Region

Die Temperaturen zeigen sich dabei zweigeteilt: Während es im Lavanttal mit Werten um die 15 Grad etwas kühler bleibt, klettert das Thermometer im Drautal auf milde 22 Grad hoch.

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