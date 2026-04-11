Junger Raser gestoppt: Mit fast 200 km/h durch den Oswaldibergtunnel

Es war spät am Freitagabend, als einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung (LVA) Kärnten auf der A10 Tauernautobahn ein besonders eiliger Autofahrer auffiel. Ein 19-Jähriger war viel zu schnell unterwegs.

Gestern Abend hielt die Polizei einen jungen Mann auf, der mit fast 200 km/h auf der Autobahn unterwegs war.

Gestern Abend hielt die Polizei einen jungen Mann auf, der mit fast 200 km/h auf der Autobahn unterwegs war.

Gegen 22.17 Uhr wurden die Beamten im Bereich Villach von einem PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Auf Höhe der Abfahrt Villach West wurde bei der Nachfahrt eine Geschwindigkeit von 190 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h gemessen.

Führerschein weg und Auto vorläufig beschlagnahmt

Im Oswaldibergtunnel beschleunigte der junge Lenker nochmal und brachte 199 km/h, anstatt 100 km/h, auf die Anzeige. Nach dem Tunnel wurde er angehalten und ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Auch das Fahrzeug wurde, nach Rücksprache mit der Behörde, vorläufig beschlagnahmt. Der 19-Jährige, der aus Spittal an der Drau stammt, wird angezeigt.