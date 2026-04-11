Gold aus der Infineon gestohlen? Drei Männer nun vor Gericht

Über mehrere Jahre sollen drei Männer Goldabfälle vom Halbleiterriesen Infineon gestohlen haben. Nun findet der Prozess am Landesgericht Klagenfurt statt.

Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, wird drei Erwachsenen und Staatsangehörigen von Serbien und Slowenien zur Last gelegt, „in der Zeit von 2021 bis 2024 in Villach Berechtigten eines Technologiekonzernes Gold in einem 300.000 Euro jedenfalls übersteigenden Wert weggenommen zu haben.“ Die Anklageschrift ist nun rechtswirksam. Für die Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Goldabfälle abgezweigt und weiterverkauft?

Im Zuge der Herstellung von Mikrochips entstehen dem Halbleiterkonzern Infineon Edelmetall-Abfälle, welche für gewöhnlich gesammelt und recycelt werden. Im Herbst 2024 gerieten plötzlich drei Männer ins Visier der Behörden. Die Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, seither liefen die Ermittlungen. Vor der Verhaftung seien die Männer bereits überwacht und observiert worden.

So soll der Diebstahl abgelaufen sein

Laut Anklageschrift „haben die Angeklagten im Zuge von Reinigungsarbeiten in Form von Sandstrahlen von mit Gold behafteten Maschinenteilen und Schutzblechen die goldreichen Teile in einem Raum verbracht, wo sie ’nach-gereinigt‘ wurden.“ Letztlich sei das mit Goldteilchen behaftete Sandstrahlgranulat abtransportiert, sowie Bruchstücke von den mit Gold behafteten Maschinenteilen und Schutzblechen abgeschlagen und in Handschuhe gefüllt und am Körper versteckt aus dem Firmengelände verbracht worden, heißt es weiter.

Reinigungsarbeiter sollen Gold am Körper versteckt haben

Die Angeklagten sollen für ein Subunternehmen, das für die Reinigungsarbeiten im Technologiekonzern zuständig war, tätig gewesen sein. Ihre Aufgabe war die Reinigung mittels Sandstrahltechnik von mit Gold „kontaminierten“ Maschinenteilen und Schutzblechen. Aufgeflogen ist der mutmaßliche Gold-Klau aufgrund eines anonymen Tipps, sodass das Landeskriminalamt Kärnten die Ermittlungen aufnahm. Der Prozess findet am kommenden Mittwoch, dem 15. April 2026, statt und ist für mehrere Stunden angesetzt. Den Vorsitz hält Richter Oliver Kriz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert