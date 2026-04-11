Weniger Rad-Diebstähle in Kärnten, aber diese Stadt bleibt im Fokus

Gute Nachrichten für Kärntens Radfahrer: Das Risiko, dass das geliebte Bike gestohlen wird, ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen - das zeigt eine Statistik des VCÖ.

Die Zahl der Rad-Diebstähle ist in Kärnten gesunken, aber dennoch bleibt eine Stadt im Visier.

Die Zahl der Rad-Diebstähle ist in Kärnten gesunken, aber dennoch bleibt eine Stadt im Visier.

Laut aktuellen Daten der Mobilitätsorganisation VCÖ wurden landesweit 758 Fahrraddiebstähle gemeldet – das ist ein satter Rückgang von 27 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024.

Zahl der Fahrraddiebstähle gesunken

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Vorjahr in Kärnten um 27 Prozent gesunken, das sei im Bundesländer-Vergleich der stärkste Rückgang, weist der VCÖ auf aktuelle Daten des Innenministeriums hin. 758 Fahrraddiebstähle wurden in Kärnten der Polizei gemeldet, um 284 weniger als im Jahr 2024. „Das ist der drittniedrigste Wert in den vergangenen 25 Jahren, nur in den Jahren 2020 und 2021 wurden weniger Fahrräder gestohlen“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Noch im Jahr 2015 gab es in Kärnten 1.608 Fahrraddiebstähle.

Fahrraddiebstähle: Das sind Gründe für den Rückgang

„Erfreulich ist, dass trotz steigender Anzahl an Radfahrerinnen und Radfahrern die Zahl der Diebstähle gesunken ist. Das Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, ist gestiegen, die Qualität der Sicherungssysteme wurde besser und es gibt mehr sichere Abstellplätze“, nennt VCÖ-Sprecher Gratzer Gründe für den Rückgang. So gibt es bereits an vielen Kärntner Bahnhöfen absperrbare Radboxen.

Hier wurden in Kärnten die meisten Räder gestohlen

Innerhalb Kärntens wurden im Vorjahr in Klagenfurt mit 477 die meisten Fahrräder als gestohlen gemeldet. Auch österreichweit passierten zwei Drittel der Fahrraddiebstähle in den Landeshauptstädten, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Klagenfurt weist pro 10.000 Einwohner 45 Fahrraddiebstähle auf und liegt damit im Landeshauptstadt-Ranking im Mittelfeld. Höher seien die Werte in der Stadt Salzburg, Innsbruck und Graz. Am wenigsten Fahrräder wurden im Vorjahr im Bezirk Feldkirch mit zwei gestohlen. Das ist auch österreichweit der niedrigste Wert, informiert der VCÖ. Österreichweit am drittwenigsten Fahrraddiebstähle gab es im Bezirk Hermagor mit vier.

Maßnahmen zur Diebstahlprävention

Ausreichend viele und sichere Fahrrad-Abstellplätze sind eine wichtige Diebstahlprävention, vor allem an stark frequentierten Orten, wie Einkaufsstraßen, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen, betont der VCÖ. Auch bei Bahnhöfen und insbesondere in den Regionen bei Bushaltestellen seien ausreichend Rad-Abstellplätze wichtig für all jene Fahrgäste, die mit dem Rad zum Öffentlichen Verkehr kommen. Bushaltestellen, bei denen Fahrrad-Abstellplätze fehlen, können noch bis 30. April bei der VCÖ-Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ auf gemeldet werden. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet sie an die zuständige Stelle weiter, wird mitgeteilt.

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So kannst du das Risiko minimieren

Das abgestellte Fahrrad immer absperren, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht, appelliert der VCÖ. Beim Absperren sollte man darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Wird nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, besteht die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Schnellspanner bei Sattel und Vorderrad sollten durch Sicherheitsschrauben ersetzt und ein hochwertiges Fahrradschloss verwendet werden.

83 Fahrraddiebstähle in 2025 geklärt

83 Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in Kärnten geklärt, teilt der VCÖ weiter mit. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen sei mit 10,9 Prozent niedrig. Die Mobilitätsorganisation empfiehlt, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein wiedergefundenes Fahrrad leichter an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern ist eine Diebstahl-Versicherung zu empfehlen, dabei sollte auch Teilediebstahl inkludiert sein, heißt es abschließend.

So viele Fahrraddiebstähle wurden in Kärnten gemeldet: Jahr 2025: 758 Fahrraddiebstähle (minus 27,3 Prozent gegenüber 2024)

Jahr 2024: 1.042

Jahr 2023: 897

Jahr 2022: 808

Jahr 2021: 705

Jahr 2020: 710

Jahr 2019: 1.058

Jahr 2018: 1.111

Jahr 2017: 1.208

Jahr 2016: 1.437

Jahr 2015: 1.608 Quelle: BMI, VCÖ 2026