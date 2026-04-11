Drogen und Alkohol: Polizei zupft 20 Führerscheine in einer Nacht

Immer wieder führt die Kärntner Polizei Verkehrsschwerpunkte gegen Drogen und Alkohol am Steuer durch. So auch letzte Nacht.

In der vergangenen Nacht nahm die Kärntner Polizei insgesamt 20 Führerscheine ab.

In der vergangenen Nacht nahm die Kärntner Polizei insgesamt 20 Führerscheine ab.

Vom gestrigen Freitag, dem 10. April, auf den heutigen Samstag, dem 11. April 2026, fand unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten eine landesweite Schwerpunktaktion gegen Drogen und Alkohol am Steuer statt. Die Bilanz erfährst du hier.

Lenken unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Insgesamt 15 Führerscheine wurden wegen Lenken eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss abgenommen. Weitere fünf Führerscheine wegen Lenken unter Drogeneinfluss. Zudem wurden neun Minderalkoholisierungen festgestellt.

Weitere Übertretungen und Anzeigen

Wie die LPD Kärnten weiter informiert, wurden 207 Anzeigen nach sonstigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) erstattet. 282 Organmandate wurden wegen Übertretungen nach den Bestimmungen der StVO und des KFG eingehoben.