Wetterumschwung in Kärnten: Italientief und weiteres Tief bringen Regen

Die Kärntner haben diese Woche bereits herrliches Frühlingswetter genossen. Nun kündigt sich ein Italientief, sowie ein weiteres Tief von Nordwesten her an.

Für die kommende Woche kündigt sich ein Italientief und ein weiteres Tief von Nordwestern her in Kärnten an.

Für die kommende Woche kündigt sich ein Italientief und ein weiteres Tief von Nordwestern her in Kärnten an.

Das Aprilwetter macht bekanntlich was es will. Zunächst wurden die Kärntner mit warmen Temperaturen über 20 Grad belohnt, doch nun wird es wieder etwas trüb. Wir haben einen Überblick über die kommenden Tage.

Wetter in Kärnten: Nebel und Hochnebel am Wochenende

Am heutigen Samstag werden uns Nebel und Hochnebel, aufgrund des gestrigen Regens präsentiert. Vor allem im Klagenfurter Becken soll es trüb bleiben, informiert Martin Kulmer von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. „Im Laufe des Nachmittags könnte sich eventuell die Sonne durchsetzen“, so der Meteorologe, der betont, dass dies aber vielerorts nicht ganz sicher sei. Auch der Sonntag ist von Nebel geprägt, allerdings soll es in Richtung der Nockberge und Gurktaler Alpen mit einigen Quellwolken recht sonnig werden.

Italientief und Tief aus Nordwesten: Regen erwartet

Wie Kulmer weiter mitteilt, schickt uns am Montag ein Italientief Wolken nach Kärnten. „Die Schauertätigkeit vermehrt sich in der Nacht auf den Dienstag.“ Am Dienstag selbst erreicht uns aber auch ein weiteres Tief. Dieses zieht von Nordwestern her und „bringt flächendeckend Regen“, jedoch eher in Oberkärnten. „In Unterkärnten schaut es aus heutiger Sicht eher trocken aus“, so der Wetterexperte.

Temperaturen in Kärnten

Wie Kulmer informiert, soll es am heutigen Samstag um die 18 bis 20 Grad haben, Sonntag um die 20 bis 22 Grad. Der kommende Montag und Dienstag wird wieder „eine Spur kühler mit Höchstwerten um die 15 Grad bei Bewölkung und um die 18 Grad bei weniger Wolken.“ Abschließend teilt der Meteorologe mit, dass Frost zumindest „kein Thema mehr“ ist.