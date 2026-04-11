Sirenenalarm in Villach: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Heute Vormittag kam es in Villach zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte waren vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie es vonseiten der Hauptfeuerwache Villach heißt, erfolgte die Alarmierung zum Verkehrsunfall aufgrund einer eingeklemmten Person um kurz nach 9.30 Uhr. Auch alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren Möltschach und Pogöriach.

Frontal-Crash in Villach

Auf der B86 Villacher Straße kollidierten zwei Autos nahezu frontal miteinander. Beim Eintreffen des technischen Zuges der Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der FF Möltschach konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: „Glücklicherweise war keine Person mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt“, berichtet HBI Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Zwei Teams des Roten Kreuzes übernahmen bereits die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Kurze Zeit später landete der Notarzthubschrauber RK1 direkt an der Unfallstelle.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten umgehend einen Brandschutz auf und unterstützten die medizinische Versorgung der Verletzten. Eine Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, heißt es vonseiten der HFW Villach. Die Lenkerin des zweiten Unfallfahrzeuges wurde mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins LKH Villach eingeliefert, so Geissler weiter.

©HFW Villach Heute Vormittag kam es in Villach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Straßensperre und Aufräumarbeiten

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme begannen die Aufräumarbeiten. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden und die Fahrbahn von den Feuerwehrkräften gereinigt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch private Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer des Einsatzes war die B86 in diesem Bereich vollständig gesperrt. Die Hauptfeuerwache Villach stand mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften gemeinsam mit der FF Pogöriach, der FF Möltschach, der Polizei, dem Roten Kreuz sowie dem Notarzthubschrauber RK1 rund eine Stunde im Einsatz.