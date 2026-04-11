Bauarbeiten beim Kropfitschbad: Wann startet die Badesaison?

Schon seit längerem stand fest, dass das Kropfitschbad in Krumpendorf am Wörthersee umgebaut wird. Die Bauarbeiten dauern noch an, doch für Badegäste gibt es für die kommende Saison eine erfreuliche Nachricht.

Wie 5 Minuten kürzlich herausfand, hängt vor den Toren des Areals eine Tafel, auf der eine voraussichtliche Öffnung im Mai 2026 angekündigt wird. Wir haben mit Thomas Seitlinger, CEO der TOMAS Group GmbH über die Pläne für die heurige Badesaison gesprochen.

Voraussichtlich ab 14. Mai geöffnet

Derzeit wird das Bad um- und neugebaut, auch eine Wohnanlage, sowie ein Wellnessbereich sollen entstehen. Für Badegäste ist die diesjährige Saison gerettet, denn wie Seitlinger gegenüber 5 Minuten verriet, wird es zum 14. Mai 2026 – bei Schönwetter – aufsperren. Die Badesaison soll bis zum 13. September gehen, die weiteren Umbauarbeiten werden dann fortgesetzt. Bis Mitte Mai „sind schon zwei Kabinengebäude generalsaniert und die anderen sind soweit in Takt, dass man sie benutzen kann.“ Zudem seien die Abbrucharbeiten bis zur Öffnung erledigt.

So wird der Badebetrieb heuer aussehen

Wie Seitlinger weiter mitteilt, werde sich der Badebetrieb im Vergleich zu den letzten Jahren nicht ändern. „Das Restaurant wird mittels Food-Truck adapiert.“ Geben wird es Snacks und Kleinigkeiten, sowie Getränke. „Für die Badegäste ist ausreichend Versorgung da“, so der Badbesitzer. Der Strandbar-Pavillon ist ebenfalls geöffnet und bleibt von der Nutzung her gleich wie bisher, hier werden Eis und Getränke angeboten. „Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter für die Badesaison“, so Seitlinger.

Auch 2027 wird während der Badesaison geöffnet

Im Herbst werden die Arbeiten fortgesetzt. „Im Jahr 2027 wird es dann von der Infrastruktur schon mehr geben, aber fertiggestellt wird erst 2028“, informiert Seitlinger. Auch während der Saison 2027 wird das Bad geöffnet. „Unsere Stamm- und Badegäste können so wie jedes Jahr ganz normal baden.“ Man hoffe, dass die Um- und Neubauarbeiten in Summe bis Juni 2028 fertiggestellt sind. Die Grobkosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf fast 60 Millionen Euro. Genaues kann, so Seitlinger, nicht gesagt werden, da momentan noch einige Ausschreibungen laufen.