Selbstentzündung von Strohhaufen forderte Kärntner Einsatzkräfte

Am Samstagmorgen heulten in Gurnitz die Sirenen: Ein brennender Strohhaufen forderte den Einsatz von 18 Feuerwehrleuten.

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Zell-Gurnitz um 7:43 Uhr per Sirenenalarm zu einem Brandeinsatz gerufen. Auf einem Gelände war ein Unrat- beziehungsweise Strohhaufen in Brand geraten, wobei als Ursache eine Selbstentzündung vermutet wird.

Einsatzkräfte konnten Haufen löschen

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und den Brand mit zwei C-Rohren löschen. Um alle Glutnester zu beseitigen, waren jedoch weitere Maßnahmen erforderlich. „Anschließend wurde der Haufen mit Unterstützung eines Baggers der Gemeinde zerteilt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern“, erklärte die Wehr in den sozialen Medien. Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften sowie den Fahrzeugen TLFA und KLFA vor Ort, um den Einsatz erfolgreich abzuschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 16:33 Uhr aktualisiert