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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungssanitäter und verletzte Personen.
Ein 45-Jähriger verletzte sich im Bezirk Feldkirchen schwer an einer Kappsäge.
Feldkirchen
11/04/2026
Arbeitsunfall

Drama bei Holzarbeiten in Kärnten: 45-Jähriger schwer verletzt

Nach einem schweren Arbeitsunfall im Bezirk Feldkirchen wurde ein verletzter Mann mit dem Rettungshubschrauber RK1 zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Schwerer Arbeitsunfall im Bezirk Feldkirchen: Ein Mann geriet beim Zuschneiden von altem Bauholz mit der Hand in das rotierende Blatt einer Kappsäge, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der medizinischen Erstbehandlung vor Ort musste der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt geflogen werden – ein genauer Gesundheitszustand ist bislang nicht bekannt.

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