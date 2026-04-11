/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas
Drama bei Holzarbeiten in Kärnten: 45-Jähriger schwer verletzt
Nach einem schweren Arbeitsunfall im Bezirk Feldkirchen wurde ein verletzter Mann mit dem Rettungshubschrauber RK1 zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.
Schwerer Arbeitsunfall im Bezirk Feldkirchen: Ein Mann geriet beim Zuschneiden von altem Bauholz mit der Hand in das rotierende Blatt einer Kappsäge, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Nach der medizinischen Erstbehandlung vor Ort musste der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt geflogen werden – ein genauer Gesundheitszustand ist bislang nicht bekannt.
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