Kärnten trauert um Vizebürgermeister und Feuerwehrmann

Bad St. Leonhard trauert um Werner Josef Geiger, der am 6. April im 79. Lebensjahr verstorben ist. Der gebürtige Bad St. Leonharder absolvierte nach seiner Schulzeit eine Elektrikerlehre und war nach dem Präsenzdienst maßgeblich am Aufbau des lokalen Hermes-Standortes beteiligt, wo er als Abteilungsleiter tätig war.

Großes Engagement für seine Gemeinde

Neben seinem Beruf engagierte sich Geiger stark im öffentlichen Leben. Von 1991 bis 2009 leitete er als Kommandant die Freiwillige Feuerwehr der Stadt. Seine politische Laufbahn begann 1991 als Gemeinderat der SPÖ, woraufhin er von 1997 bis 2009 das Amt des ersten Vizebürgermeisters unter Simon Maier bekleidete, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Geiger verstarb im Kreise seiner Familie in seinem Eigenheim, das er mit seiner Frau Elisabeth bewohnte. Die Verabschiedung fand bereits am 9. April statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 20:06 Uhr aktualisiert