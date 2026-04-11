Einsatz am Großglockner: Skitourengeherin nach Sturz verletzt

Eine Skitour am Großglockner endete für eine 39-Jährige im Krankenhaus. Nach einem Sturz musste die Flugrettung die verletzte Frau ins Tal bringen.

Ein Freigelände-Unfall am Großglockner forderte am Samstag den Einsatz der Flugrettung. Eine 39-jährige Frau war gemeinsam mit zwei Begleitern im Gemeindegebiet von Kals unterwegs, als sie zur Mittagszeit bei der Abfahrt verunglückte.

Bergung per Notarzthubschrauber

Der Vorfall ereignete sich auf einer Höhe von rund 2800 Metern. Die Wintersportlerin kam im freien Gelände zu Sturz und zog sich dabei eine Knieverletzung zu. Da ein eigenständiger Abstieg aufgrund der Verletzung unmöglich war, setzte die Gruppe einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers wurde die Verletzte zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.