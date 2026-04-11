Wetter in Kärnten: Frühlingsmilde 22 Grad und viel Sonne am Sonntag

Sonniges Wetter und milde Temperaturen bis 22 Grad bestimmen den Sonntag in Kärnten. Trotz vereinzelter Quellwolken und morgendlichem Hochnebel bleibt es laut Geosphere Austria weitgehend trocken.

In ganz Kärnten darf man sich am Sonntag auf eine freundliche Wetterlage freuen. Auch wenn die Sonne das Geschehen dominiert, zeigt sich der Himmel nicht durchgehend wolkenlos.

Hochnebel und Quellwolken

Besonders in den tieferen Lagen Unterkärntens kann der Tag zunächst mit zähem Hochnebel starten, dessen Obergrenze bei etwa 1500 Metern liegt. Sobald sich dieser auflöst, folgen einige ungestörte Sonnenstunden, bevor sich am Nachmittag über den Gipfeln flache Quellwolken entwickeln. Trotz der Bewölkung geben die Meteorologen Entwarnung für Outdoor-Aktivitäten: „Der Tag geht aber voraussichtlich trocken zu Ende, die Wahrscheinlichkeit für einen kurzen isolierten Regenschauer bleibt sehr gering.“

Milde Temperaturen erwartet

Die Temperaturen erreichen angenehme Werte und laden zu Ausflügen ein. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad präsentiert sich das Wetter in den Tälern und Beckenlagen von seiner frühlingshaften Seite.