Schockmoment: Kärntner steigt aus, wird von eigenem Auto überrollt

Ein folgenschwerer Fehler mitten in der Nacht: Ein 67-Jähriger steigt aus seinem Auto, doch der Wagen rollt plötzlich los. Die Fahrt endet für den Kärntner im Krankenhaus.

Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am 11. April 2026 um kurz vor Mitternacht mit seinem Wagen auf der Turracher Bundesstraße in Richtung Himmelberg. Im Bereich Pichlern hielt er sein Auto im Bereich einer Bushaltestelle an und stieg ohne die Feststellbremse zu betätigen aus. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin in Bewegung und stieß den Mann zu Boden, wobei der Lenker teilweise überrollt wurde.

Kärntner nach Unfall schwer verletzt

Der Wagen rollte über die gesamte Fahrbahn, stieß in der Folge gegen die Mauer eines angrenzenden Hauses und beschädigte die Fassade sowie ein dort stehendes Auto. Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den schwer Verletzten auf der Fahrbahn, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.