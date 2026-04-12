Mann wachte plötzlich inmitten von Flammen auf – Großeinsatz

Ein 27-jähriger Tiroler heizte gestern Abend nichts ahnend den Holzofen in seinem Haus ein und ging danach schlafen - mit fatalen Folgen.

Heute kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Ein Wohnhaus geriet in Brand.

Heute kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Ein Wohnhaus geriet in Brand.

Für den jungen Mann musste dies ein großer Schock sein, denn das Einfamilienhaus hatte der Tiroler erst kürzlich im Bezirk Spittal an der Drau erworben. Nachdem er den Holzofen einheizte, ging er wohl seelenruhig ins Bett. Dann kam es zu einem Brand und zu einer starken Rauchenentwicklung, weshalb der Mann auch aufwachte.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Es kam zu einem Großeinsatz. Die Feuerwehr Lainach teilt in den sozialen Medien mit, dass mehrere Florianis im Einsatz stehen, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Auch im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Rangersdorf, Stall, Tresdorf und Flattach.

Noch kein „Brand aus“ am Morgen

Glücklicherweise seien, so die Polizei, keine Personen zu Schaden gekommen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Stand sieben Uhr morgens ist noch kein „Brand aus“, wie die Polizei abschließend mitteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 07:08 Uhr aktualisiert