Universität Klagenfurt setzt auf neues Campus-System

Die Universität Klagenfurt führt das Campus-Management-System CAMPUSonline ein und setzt dabei auf ein kooperatives Entwicklungsmodell mit der TU Graz.

Am 8. April wurde der entsprechende Kooperationsvertrag im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnung mit Rektor Horst Bischof (TU Graz) offiziell besiegelt. CAMPUSonline wurde an der TU Graz entwickelt und gilt als eines der erfolgreichsten Campus-Management-Systeme im deutschsprachigen Raum, heißt es vonseiten der Universität Klagenfurt.

Von bereits 34 Hochschulen in Österreich genutzt

Seit der ersten Inbetriebnahme im Jahr 1998 hat sich das System kontinuierlich weiterentwickelt und wird heute von insgesamt 45 Hochschulen – darunter 34 in Österreich und elf in Deutschland – genutzt. Rund 500.000 Studierende arbeiten täglich mit CAMPUSonline, wird weiters mitgeteilt. Zu den Referenzpartnern zählen renommierte Institutionen wie die TU München, die RWTH Aachen und die Universität zu Köln. Qualität und Innovationskraft des Systems wurden unter anderem 2010 mit dem eGovernment-Löwen der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

CAMPUSonline als digitales System

Die Einführung von CAMPUSonline erfolgte vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen im bestehenden System der Universität Klagenfurt. Das aktuell eingesetzte, intern entwickelte Campus-Management-System ist seit über 20 Jahren im Einsatz und hat sich in dieser Zeit bewährt, heißt es weiter. Dennoch würden sowohl die technische Basis als auch die Abbildung komplexer universitärer Prozesse zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Insbesondere führen hohe Wartungsaufwände, begrenzte Skalierbarkeit sowie steigende Anforderungen in den Bereichen Internationalisierung, Compliance und Digitalisierung des Student Life Cycles zu einem erhöhten Handlungsbedarf, teilt die Universität mit. Mit CAMPUSonline soll eine langfristig stabile Systemlandschaft aufgebaut werden.

Effizienz und strategische Entlastung

Der zentrale Vorteil von CAMPUSonline liege in seiner Rolle als vielfach bewährte Standardsoftware, die an zahlreichen Universitäten erfolgreich im Einsatz ist. Die Universität Klagenfurt folgt damit dem strategischen Ansatz, auch im Bereich der Digitalisierung auf standardisierte Prozesse zu setzen, wird informiert. Durch die Einführung eines etablierten Systems wird redundante Arbeit reduziert, wertvolle interne Entwicklungskapazitäten können besser eingesetzt werden. Für die Universität Klagenfurt bedeutet dies eine deutliche Entlastung im laufenden Betrieb sowie eine nachhaltige Reduktion technischer und personeller Risiken. Die Einführung von CAMPUSonline stellt eine strategische Investition in die Zukunft der Universität Klagenfurt dar, wird abschließend betont.