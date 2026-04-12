Nach Auto-Überschlag: Verletzter Kärntner klingelte bei Wohnhaus

Am heutigen Sonntag war ein 29-Jähriger Kärntner in den frühen Morgenstunden auf der Turracher Straße unterwegs. Plötzlich kam er ins Schleudern - das Unglück nahm seinen Lauf.

Der Feldkirchner kam kurz vor fünf Uhr morgens mit seinem Auto in Gnesau in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug kam dabei von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Holzzaun, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam am Dach zu Liegen.

Anrainer hörten Krach

Ein Anrainer wurde durch die Unfallgeräusche geweckt und hielt Nachschau, teilt die Kärntner Polizei mit. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und ging dann zu Fuß zu einem entfernten Wohnhaus, wo er anläutete und um Hilfe bat. Er wurde schließlich mit Verletzungen von der Johanniter Unfallhilfe in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

30 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Alkotest verlief positiv. Zudem wurden auch zwei Feuerwehren alarmiert. Im Einsatz standen die FF Zedlitzdorf und Gnesau mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 30 Personen, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.