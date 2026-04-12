Seil bei Fahrgeschäft gerissen: Vier Jugendliche leicht verletzt

Gestern kam es in Klagenfurt im Gaudepark zu einem Vorfall. Das Zugseil eines Fahrgeschäftes ist gerissen. Vier Jugendliche erlitten leichte Verletzungen.

Gestern kam es im Gaudepark in Klagenfurt zu einem Zwischenfall bei dem vier Jugendliche leicht verletzt wurden.

Gestern kam es im Gaudepark in Klagenfurt zu einem Zwischenfall bei dem vier Jugendliche leicht verletzt wurden.

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich kürzlich an die Redaktion und berichtete von einem Vorfall im Gaudepark in Klagenfurt, wonach ein Seil bei einem Fahrgeschäft gerissen sei. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt die Pressestelle den Vorfall.

Personen wurden sicher geborgen

Der Zwischenfall ereignete sich in geringer Höhe. „Es ist glimpflich ausgegangen“, heißt es weiter, denn die Jugendlichen erlitten nur leichte Verletzungen, wie teilweise Abschürfungen. Die Personen wurden sicher geborgen. Über die Ursache für das gerissene Seil, weiß man derzeit noch nichts. „Die Erhebungen laufen“, so vonseiten der Polizei. Auch die Rettung war vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert