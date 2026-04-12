Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrgeschäft im Gaudepark in Klagenfurt.
Gestern kam es im Gaudepark in Klagenfurt zu einem Zwischenfall bei dem vier Jugendliche leicht verletzt wurden.
Klagenfurt
12/04/2026
Ermittlungen laufen
Mit Video

Seil bei Fahrgeschäft gerissen: Vier Jugendliche leicht verletzt

Gestern kam es in Klagenfurt im Gaudepark zu einem Vorfall. Das Zugseil eines Fahrgeschäftes ist gerissen. Vier Jugendliche erlitten leichte Verletzungen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich kürzlich an die Redaktion und berichtete von einem Vorfall im Gaudepark in Klagenfurt, wonach ein Seil bei einem Fahrgeschäft gerissen sei. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt die Pressestelle den Vorfall.

Personen wurden sicher geborgen

Der Zwischenfall ereignete sich in geringer Höhe. „Es ist glimpflich ausgegangen“, heißt es weiter, denn die Jugendlichen erlitten nur leichte Verletzungen, wie teilweise Abschürfungen. Die Personen wurden sicher geborgen. Über die Ursache für das gerissene Seil, weiß man derzeit noch nichts. „Die Erhebungen laufen“, so vonseiten der Polizei. Auch die Rettung war vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: