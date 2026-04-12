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/ ©Montage Google Street View
Das Bild auf 5min.at zeigt das St. Martin Gymnasium in Villach und die Harvard Universität.
Eine Absolventin des BG/BRG Villach St. Martin wurde an der Harvard Universität aufgenommen.
Villach/Kärnten
12/04/2026
Große Freude

Von Villach nach Harvard: Kärntnerin an Elite-Universität aufgenommen

Eine Absolventin des BG/BRG Villach St. Martin zieht es schon bald in die USA, denn sie ist an der Elite-Universität Harvard aufgenommen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Das Villacher Gymnasium teilt in den sozialen Medien seine Freude und spricht Glückwünsche aus. „Diese herausragende Leistung ist ein beeindruckendes Zeugnis ihres Engagements, ihrer Zielstrebigkeit und ihres sozialen Verantwortungsbewusstseins“, teilt die Schule mit.

Schule zeigt sich hocherfreut

Die Kärntnerin und Absolventin des Gymnasiums wurde an einer der angesehensten Universitäten der Welt, der „Harvard University“ aufgenommen. Derzeit absolviert sie ein freiwilliges soziales Jahr in Angola. „Als BG/BRG Villach St. Martin gratulieren wir Emilia von Herzen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und wünschen ihr für ihren weiteren Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, wird abschließend betont.

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