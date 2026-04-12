Von Villach nach Harvard: Kärntnerin an Elite-Universität aufgenommen

Eine Absolventin des BG/BRG Villach St. Martin zieht es schon bald in die USA, denn sie ist an der Elite-Universität Harvard aufgenommen.

Das Villacher Gymnasium teilt in den sozialen Medien seine Freude und spricht Glückwünsche aus. „Diese herausragende Leistung ist ein beeindruckendes Zeugnis ihres Engagements, ihrer Zielstrebigkeit und ihres sozialen Verantwortungsbewusstseins“, teilt die Schule mit.

Schule zeigt sich hocherfreut

Die Kärntnerin und Absolventin des Gymnasiums wurde an einer der angesehensten Universitäten der Welt, der „Harvard University“ aufgenommen. Derzeit absolviert sie ein freiwilliges soziales Jahr in Angola. „Als BG/BRG Villach St. Martin gratulieren wir Emilia von Herzen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg und wünschen ihr für ihren weiteren Weg alles erdenklich Gute und viel Erfolg“, wird abschließend betont.