Bewährungsprobe kommt erst

So, die ganzen Feierlichkeiten und Angelobungen, Amtseide und Personalrochaden in der Kärntner Politik liegen hinter uns. Doch was kommt auf uns zu, vor allem auf den neuen Landeshauptmann? Der Versuch einer Analyse.

Egal, wo man über Fellners Start etwas las, es ging um die Fußstapfen Kaisers, Fellners mögliche Änderungen im Regierungsstil, inhaltliche Präferenzen und Ähnliches. Dabei wird übersehen, dass Fellners erste Bewährungsprobe wohl eher parteiintern kommen wird.

Eine Herkulesaufgabe

Er muss bis zur Gemeinde- und Bürgermeisterwahl im März 2027 die Genossen wieder siegfähig machen. Und das ist eine Herkulesaufgabe, wenn man sich den Status Quo ansieht. Villach dürfte für die Genossen gesetzt sein, ebenso St. Veit, wohl auch Wolfsberg und Völkermarkt. Doch dann wird’s enger. Nichts zu holen wird vermutlich in Feldkirchen sein, ebenso in Hermagor und Spittal. Da fehlt jetzt noch eine Stadt namens Klagenfurt. Bürgermeister Christian Scheider von der Abspaltungspartei einer Abspaltungspartei ist trotz der unentwegten Turbulenzen, Skandale und miserablen Stimmung in der Bürgermeister-Direktwahl wieder nicht zu unterschätzen. Vor allem beim derzeitigen personellen Alternativangebot der Opposition.

Was man so hört

Aus den Reihen der Genossen hört man deshalb von intensiven Versuchen, Landeshauptmann-Vizin Gaby Schaunig zu einer Bürgermeisterkandidatur zu überreden. Doch ebenso wird einem zugeflüstert, dass sich Schaunigs Begeisterung darüber in ziemlich engen Grenzen hält. Es wird sich aber die Aufmerksamkeit bei diesen Wahlen naturgemäß auf die großen Städte konzentrieren und Fellners Bilanz wird daher davon abhängen und weniger von Resultaten in kleinen Landgemeinden. So können die Kommunalwahlen im nächsten Jahr zu einem Turbo für den neuen roten Chef werden oder zu, was ist eigentlich das Gegenteil von Turbo?Wie schaut’s bei den anderen Parteien aus?

Was wird geschehen?

Nun, bei der FPÖ geistert weiterhin das Gespenst eines Austausches an der Spitze zwecks Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2028 herum. Da hört man von Herbert Kickl statt Erwin Angerer, von Gernot Darmann statt Erwin Angerer oder alternativ auch von Dieringer-Granza statt Angerer. Aber, so die Festlegung an dieser Stelle: Geschehen wird nichts davon, Erwin Angerer wird der Spitzenkandidat bei der Landtagswahl sein. So wie es Martin Gruber bei der ÖVP und Gerhard Köfer beim Team Kärnten sein werden. Ob Olga Voglauer oder ein anderer Öko-Politiker noch einmal versuchen wird, die Grünen wieder in den Landtag zu bringen, steht völlig in den Sternen .Zusammenfassend: Der neue Landeshauptmann hat vieles, Zeit gehört nicht dazu. Er ist von der ersten Sekunde an voll gefordert. Und das an mehreren Fronten.