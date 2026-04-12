Kärntner Radsport-Talent brach sich bei Massensturz das Knie

In Slowenien ging kürzlich ein Nachwuchsrennen, der Grand Prix Novo Mesto über die Bühne. Plötzlich kam es zu einem Massensturz. Auch ein Kärntner wurde verletzt.

Zu schrecklichen Szenen kam es beim GP von Novo Mesto in Slowenien. Vier Kilometer vor dem Ziel kam es zu einem Massensturz. Darunter war auch das junge Kärntner Rad-Talent Manolo Wrolich.

Massensturz vier Kilometer vor dem Ziel

Der 19-Jährige Klagenfurter, der an einem US-College studiert, hätte eigentlich in ein paar Wochen seinen im Jahr 2025 erkämpften Titel bei den College Meisterschaften verteidigen sollen. Dann kam es zu dem Unglück – einem Massensturz in Slowenien, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Sein Vater sei direkt vor Ort gewesen und wollte dem jungen Radler ein neues Gefährt geben, doch dieser konnte nicht mehr stehen, heißt es weiter.

Wohl keine Titelverteidigung möglich

Im Krankenhaus stellte sich heraus: „Er erlitt einen Kniescheibenbruch.“ Weitere Untersuchungen werden dann in den USA durchgeführt. Seinen Titel bei den College-Meisterschaften wird er vermutlich nicht verteidigen können, so laut dem Medienbericht abschließend.