Dürre in Kärnten und Osttirol: „Wald- und Wiesenbrände häufen sich“

Der März war in Kärnten und Osttirol um einiges zu warm und sehr trocken. Man durfte sich zwar über viel Sonne freuen, doch ein Wetterdienst spricht mittlerweile von einem "besorgniserregenden Ausmaß".

Besonders die erste Märzhälfte war rekordverdächtig warm, dann kamen etwas kühlere Luftmassen auf Kärnten und Osttirol zu, diese sorgten für etwas Abkühlung. Wie die Wetterdienste tauernwetter.at und die Geosphere Austria informierten, lag die mittlere Temperatur 1,1 Grad Celsius über dem Klimamittel der Referenzperiode 1991 is 2020 und sogar 2,7 Grad Celsius über dem älteren Vergleichszeitraum 1961 bis 1990.

Trockenheit in Kärnten und Osttirol

Wie David Kaufmann von tauernwetter.at am heutigen Sonntag, dem 12. April 2026, mitteilt, fehlen seit dem 1. Jänner 2026 „im Flächenmittel rund 40 Prozent des üblichen Niederschlags.“ An einzelnen Stationen sei die Lage, so Kaufmann, noch dramatischer. „In Klagenfurt beträgt das Defizit 51 Prozent, in Weitensfeld im Gurktal 53 Prozent und auf der Villacher Alpe sogar 55 Prozent. In Klagenfurt sind seit Jahresbeginn nur 75 von üblichen 153 Millimetern Niederschlag gefallen – es fehlen 78 Liter pro Quadratmeter“, teilt der Meteorologe mit.

Waldbrandgefahr in Kärnten

Kaufmann geht in seiner Analyse auch auf Brände ein und betont, dass sich „Wald- und Wiesenbrände seit Anfang März häufen“. Darunter war beispielsweise auch der mehrtägige Großeinsatz oberhalb des Faaker Sees mit rund 300 Einsatzkräften. Wir berichteten. In einigen Gemeinden gilt striktes Feuerverbot aufgrund der Waldbrandgefahr.

Wetterumschwung in Kärnten: Italientief

Kommende Woche wird ein Wetterumschwung erwartet. Es nähert sich ein Italientief, sowie auch ein weiteres Tief von Nordwesten her. Wie die Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten mitteilte, schickt uns das Italientief am Montag Wolken. „Die Schauertätigkeit vermehrt sich in der Nacht auf den Dienstag.“ Dazu kommt ein weiteres Tief, welches von Nordwesten her flächendeckenden Regen nach Oberkärnten bringen soll. In Unterkärnten könnte es eher trocken sein.

„Nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“

Wie es von tauernwetter.at heißt, soll es in der kommenden Woche jeden Tag ein wenig regnen. „Die erwarteten Mengen fallen aber viel zu gering aus, um die Trockenheit auch nur ansatzweise zu lindern“, so Kaufmann. In den meisten Landesteilen sollen es laut dem Wetterdienst nicht mehr als fünf bis 15 Liter pro Quadratmeter werden. „Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal werden es stellenweise vielleicht nicht einmal 5 Liter. Bei einem Defizit von 78 Litern allein in Klagenfurt seit Jahresbeginn ist das nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“, so der Meteorologe, der abschließend betont, dass derzeit kein Ende der Trockenheit absehbar sei.