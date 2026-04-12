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/ ©FF Launsdorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie ein Feuerwehrmann den Brand entlang der Bahnstrecke löscht.
Ein Bahndammbrand in Goggerwenig erforderte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren.
Goggerwenig
12/04/2026
Feuerwehr-Einsatz

Bahndamm im Bezirk St. Veit brannte

Sirenen ertönten am Samstag in der Gemeinde St. Georgen am Längsee. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten zu einem beginnenden Bahndammbrand nach Goggerwenig aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Entlang der Bahnstrecke in Goggerwenig im Bezirk St. Veit an der Glan ist am Samstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren Launsdorf und Thalsdorf sowie die Polizei und ein Einsatzleiter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) rückten aus. „Durch rasches Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden“, heißt es vonseiten der Florianis. Bereits wenige Stunden später konnten sie wieder einrücken.

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