Kärntner Paar wagt Neustart in Afrika: „Es gibt einem so viel“

Christian und Moisha Haas lassen ihr Leben in Rosegg hinter sich und wandern im Juni in die afrikanische Region Kunene aus. Im Gespräch mit 5 Minuten erklären sie: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!"

Wie berichtet, erfüllen sich Christian Haas und seine Frau Moisha einen lang gehegten Traum: Im afrikanischen Staat Namibia wollen die beiden eine eigene Lodge mitten im Busch errichten. Schon im Juni wollen die beiden auswandern, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten verraten.

Paar zieht es zurück nach Namibia

„2005 hatte ich als Student der Hochschule Campus Wien die Möglichkeit, für rund sechs Monate an der Politec in Namibia zu studieren – eine Zeit, die ich bis heute als eine der besten meines Lebens bezeichnen würde“, erklärt Christian seine Beweggründe. Der Rosegger habe sich nicht nur in die beeindruckende Natur verliebt, sondern auch in die hiesige Lebensweise. „Für mich war schon damals klar, eines Tages werde ich in Namibia leben.“ Für Moisha ist es wiederum eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Laut ihr würden die Menschen in Europa oft vergessen, dass es neben der Karriere auch noch ein Leben gibt. „Es fehlt bei so vielen Menschen das Lachen in den Gesichtern, wenn man während der Woche durch die Straßen geht.“ In Namibia sei das anders.

©ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH Christian und seine Frau Moisha zieht es zurück nach Afrika.

Eigene Lodge in Afrika

In der Region Kunene will sich das Paar ein neues Leben aufbauen. Moisha: „Ich kenne meine Kultur und Landsleute sehr gut und darum werde ich mich mit einem kleinen Team auch hauptsächlich um die Lodge kümmern. Mein Mann kümmert sich um die Farm, die Tiere und das Adventure Business.“ Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun. „Da wir ja aktuell durch die Geburt unseres Sohnes nicht durchgehend in Namibia sind und erst im Juni kurz vor der Hauptsaison dann alle auswandern, organisieren wir sehr viel von Österreich aus.“ Auch würden sie regelmäßig nach Afrika fliegen, um nach dem Rechten zu schauen. „Zum Glück haben wir einen Top-Mann in Namibia gefunden, der uns eine sehr große Hilfe bei diesem Projekt ist“, betonen die beiden. Dennoch läuft es anders, als in Österreich. Die größte Hürden seien die Entfernungen. „Man kann nicht kurz zum Baufachhandel oder, wenn eine Baumaschine ausfällt, kurz Ersatz holen.“ Tatsächlich sind „kurze Strecken“ in Namibia schon Mal 200 Kilometer lang. „Es braucht einfach etwas mehr Zeit, wenn es zu Herausforderungen kommt.“ Hinzu komme die Bürokratie in Namibia: „Die ist der Wahnsinn!“

Österreichischer Ehrgeiz

Aber: „Es fühlt sich gut an – mit österreichischem Ehrgeiz im Gebäck nach Namibia zu gehen, und dort mit der eigenen Firma durchzustarten“, so Moisha. Das große Ziel der beiden ist es Abenteuerreisenden das südliche Afrika näher zu bringen. Christian: „Es gibt einem so viel innere Ruhe und Entspannung, wie für mich sonst nirgends! Die Lodge wollen wir vor allem dafür nutzen, Leuten aus Europa genau dieses Gefühl zu geben.“

Wir wollen unseren Besuchern und Freunden ein Lachen ins Gesicht zaubern. Moisha

©ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | Bereits im Juni planen Christian und Moisha endgültig auszuwandern. ©ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | In der Wildnis von Namibia wollen die beiden eine eigene Lodge errichten. ©ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH | Zu sehen ist das Abenteuer auch bei „Die Auswanderer“ auf JOYN & PULS 4

Kamerateam begleitet Christian und Moisha

Interessierte können das Auswanderungsvorhaben von Christian und Moisha übrigens auch am Bildschirm verfolgen. Tatsächlich sind die zwei in insgesamt drei Folgen der aktuellen Staffel von „Die Auswanderer“ auf JOYN & PULS 4 (immer sonntags) zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 17:29 Uhr aktualisiert