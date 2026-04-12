Kultwanderung schlechthin: Vierbergelauf steht kurz bevor

Tausende Pilger werden am 16. und 17. April 2026 wieder zur traditionellen Vierbergewallfahrt erwartet. Der rund 50 Kilometer lange Weg führt vom Magdalens- bis zum Lorenziberg und gehört fest zum Kärntner Brauchtum.

Am zweiten Freitag nach Ostern machen sich wieder tausende Pilger auf den Weg zum traditionsreichen Vierbergelauf. Der Start erfolgt mit der Mitternachtsmesse auf dem Magdalensberg, ehe sich die Teilnehmer auf die rund 50 Kilometer lange Strecke über die vier heiligen Berge begeben.

Feierlicher Abschluss am Lorenziberg

Der Weg führt die Wanderer weiter über den Ulrichs-, den Veits- und den Lorenziberg, wo am späten Samstagnachmittag eine feierliche Andacht den Abschluss bildet. Rund 2.500 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Unterwegs finden mehrere Messen und Andachten statt. Empfohlen werden neben warmer Kleidung, Regenschutz und einer Taschenlampe übrigens auch kleine Süßigkeiten für die Kinder entlang der Strecke.