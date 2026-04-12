Schwerer Motorradunfall in Bad Eisenkappel: Hubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel. Ein 26-jähriger Mann streifte eine Böschungsmauer und stürzte.

Der 26-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße unterwegs, als es passierte. Im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und streifte eine Böschungsmauer. „Dadurch kam der Lenker zu Sturz“, führen die Polizisten aus. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.