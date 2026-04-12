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/ ©illuminAnts e.K. | Christian D. Keller
Symbolfoto
Das Foto auf 5min.at zeigt den neuen H135 Hubschrauber.
Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 rückte nach Bad Eisenkappel aus.
Bad Eisenkappel
12/04/2026
Sonntagnachmittag

Schwerer Motorradunfall in Bad Eisenkappel: Hubschrauber im Einsatz

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel. Ein 26-jähriger Mann streifte eine Böschungsmauer und stürzte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Der 26-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße unterwegs, als es passierte. Im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und streifte eine Böschungsmauer. „Dadurch kam der Lenker zu Sturz“, führen die Polizisten aus. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

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