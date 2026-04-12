E-Biker schwer verletzt: Radtour endet im Krankenhaus

Zu einem schweren E-Bike-Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Lendorf. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 rückte zum Einsatz aus.

Eine Ausfahrt mit seinem E-Bike nahm für einen Kärntner am Sonntag ein unerwartetes Ende. Laut der Polizei stürzte der 58-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Lendorf. „Er verletzte sich dabei schwer“, stellen die Beamten klar. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C7 flog den Mann nach der notärztlichen Erstversorgung ins LKH Villach.